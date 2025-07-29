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小笠原欣幸揭大罷免驚人數據　藍營動員85.68%支持者投票力壓綠營

▲國民黨「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免25件罷免案全數失敗。對此，多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸28日以數據分析此次投票結果，可以看出「整體票數反罷方取得壓倒性勝利」，他也以2024總統大選票數流向分析，以民團為首的罷免方能夠動員賴清德77.8%支持者投票實屬不易。而國民黨反撲更為強勁，動員了侯友宜85.68%支持者投票更加驚人，這些數字證實反罷方動員力更強，原本預想這股能量會在背水一戰的補選展現，沒想到提前在罷免階段就爆發了。

針對大罷免結果，小笠原欣幸從數據檢視投票結果，綜整24選區整體數據解讀其中可能的意涵。他指出，這次選舉人數為6,799,977人、同意票1,614,772票（42.5%）、不同意票2,181,474票（57.5%）、投票率56.1%。整體票數反罷方取得壓倒性勝利。

小笠原欣幸指出，選區選舉人中同意票的占比（相當於催票率）有跨越罷免門檻，也就是選舉人數四分之一以上（25%）的有7人。依序為王鴻薇27.9%、葉元之27.4%、徐巧芯27.1%、羅廷瑋26.7%、傅崐萁25.6%、鄭正鈐25.2%、李彥秀25.2%。這7人經常被台灣媒體報導為「危險」（罷免成功可能性高），看來外界評估並未失準。然而，反對票的數量卻超過了同意票。

小笠原欣幸分析，將各選區的同意票與不同意票比例，依同意比例由高到低排列後，呈現所有選區的不同意票都超過同意票。其中差距最小（最危險）的仍是葉元之，其次是王鴻薇，第三是羅廷瑋，徐巧芯則排名第四。排名越靠後，代表罷免派的訴求在該選區越難以擴散。

小笠原欣幸認為，雖然是否贊同罷免與支持朝野政黨與否並非完全一致，但重疊部分相當大。這次罷免投票顯示在野黨支持度較高，那麼這24個選區的朝野勢力比是否已向在野黨傾斜？大家將這次罷免投票結果與去年立委選舉結果進行比較。

針對政黨得票率與罷免投票「回流率」，小笠原欣幸提到，綜整24個選區立委選舉各黨的得票數與得票率後，民進黨（包含台北市第6選區的苗博雅、桃園市第6選區的趙正宇）獲得1,937,022票（40.3%），國民黨獲得2,333,894票（48.6%），民眾黨及其他（含各派無黨籍）獲得530,919票（11.1%）。

小笠原欣幸說，支持罷免者的比例較去年投給泛民進黨候選人的比例上升了2.2個百分點。如何解讀這個數字頗為微妙。在國民黨相對優勢的選區中，即使增幅不大，仍可視為進步。另一方面，「民眾黨及其他」當中包含了與民進黨競爭的台北市第4選區基進黨候選人，以及環保運動出身的基隆市無黨籍候選人等，朝野支持結構其實變化不大。雖然這次罷免方敗北，但執政黨支持度並未下降，反而略有成長，這點值得留意。

小笠原欣幸指出，大家也要觀察全體選民的動向。除了上述有效票的變化，還有棄權與廢票的動向。24個選區去年選舉的投票率為72.7%。這次罷免投票的投票率為56.1%，下降了16.6個百分點。罷免投票的投票率低於總統大選/立委選舉是正常現象，顯示中間選民對罷免投票的關心度不高。

小笠原欣幸指出，去年選舉中，泛民進黨候選人得票1,937,022票（占全體選舉人28.7%），國民黨候選人得票2,333,894票（34.6%），民眾黨及其他得票530,919票（7.9%），棄權與廢票1,944,803票（28.8%）。而這次罷免投票中，同意票1,614,772票（占全體選舉人23.7%），不同意票2,181,474票（32.1%），棄權與廢票3,003,731票（44.2%）。

小笠原欣幸說，據此計算，去年投給民進黨候選人的選民中，有82.7%這次投下同意票，這是相當高的回流率。然而，去年投給國民黨候選人的選民中，這次投下反對票的比例高達92.7%，國民黨陣營的回流率更高。

但小笠原欣幸強調，不過，這種計算方式無法反映「民眾黨及其他」的流向。若機械性地將國民黨與「民眾黨及其他」合計，不同意票的回流率為75.6%，但這並不精確。立委選舉中，各選區無黨籍候選人參選情況不一，難以推測整體動向。

接著，他以總統大選票數分析，小笠原欣幸說，因此，對這24個選區的總統大選得票狀況作比較，建立模型來推測賴清德、侯友宜、柯文哲的票如何流向這次的罷免投票。

小笠原欣幸指出，首先，基於以下前提：民眾黨支持率在去年1月大選後減半；賴清德支持率在45%以上，高於大選得票率40%。假設去年柯文哲26%的得票率分成三部分，一是「死忠柯粉」占一半（5成），二是去年投給柯文哲但後來轉向支持賴政府的占2成，三是對政治失去興趣的占剩下的3成。如此一來，投給柯文哲的選民中有7成可能參與這次罷免投票。假設其投票率與兩大黨支持者的投票率相同，可得出以下兩個方程式：

①賴清德得票數×投票率ｘ＋柯文哲得票數×20%×投票率ｘ＝1,614,772（同意票）
②侯友宜得票數×投票率ｙ＋柯文哲得票數×50%×投票率ｙ＝2,181,474（不同意票）
計算結果為：ｘ=77.80%，ｙ=85.68%。

小笠原欣幸分析，也就是說，罷免方動員了去年投給賴清德的選民，以及投給柯文哲選民中2成的77.8%出來投同意票。另一方面，反罷方則動員了去年投給侯友宜的選民，以及投給柯文哲選民中一半的85.68%出來投下反對票。當然，對於去年柯文哲26%的票流向何處，也可以有不同的假設，但結果應該不至於出現反轉結果。

小笠原欣幸強調，以公民團體為首的罷免方能夠動員賴清德77.8%的支持者出來投票實屬不易。然而，國民黨的反撲更為強勁，動員了侯友宜85.68%的支持者投票則更加驚人。這些數字證實了反罷方的動員力更強。原本預想這股能量會在背水一戰的補選中展現，沒想到提前在罷免投票階段就爆發了。

最後，小笠原欣幸認為，總統大選中賴清德的得票率為35.7%，而罷免同意票的比例為42.5%。如前所述，這24個選區是國民黨相對優勢的選區。罷免方雖然落敗，但與總統大選相比，罷免同意票的比例確實有所提升。從國民黨的角度來看，這也可視為藍白合有效性的證明。不過，兩個選舉的性質不一樣，投票率又不一樣，兩者都不宜過度解讀。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

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