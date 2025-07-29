文湖線今突卡隧道！9點22分恢復正常通行　議員籲查異常故障

▲北捷文湖線29日上午又發生異常狀況，有乘客走隧道離開故障列車。（圖／網友提供）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運文湖線大直站往動物園站方向一部列車，今（29日）上午突然發生異常警訊，一度出現乘客需下車步行在軌道上疏散的狀況。台北捷運公司稍早通知，異常狀況已排除、9點22分取消單線雙向營運，目前全線恢復正常營運，班距持續調整中。北市議員陳宥丞說，2015年至今，文湖線異常停駛200次，請市府立刻成立專案小組，追根究底以科學方法找出「異常故障率高」的真正原因。

北捷表示，稍早文湖線大直站往松山機場站間一部列車發生告警訊息，行控中心執行該異常列車車上198位旅客透過其他列車至大直站，換乘後續列車；異常列車已移離主線，9點22分取消單線雙向營運，全線恢復正常營運班距調整中。

北捷表示，造成大家的不便，捷運公司深表歉意，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

針對北捷文湖線又再次停駛，北市議員陳宥丞表示，請市府成立專案小組 ，即刻啟動府級檢討，別再用新聞稿和號誌異常搪塞，應追根究底以科學方法找出「異常故障率高」的真正原因。

陳宥丞說，台北捷運自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄計有超過800次，其中文湖線就佔了近200次。內湖作為台北市的重要商業與科技中心，公共運輸系統的不穩定，將會為許多市民的日常通勤帶來嚴重影響，甚至會使私人運具的數量增加，讓本來已經擁塞的交通情況更加惡化。

陳宥丞表示，他早已要求市府應有彈性的運輸系統和支援措施，在發生極端氣候事件影響公共運輸系統運行時，可以及時發揮作用，確保民眾的出行不受阻礙！今早一位跟我說「為什麼我們內湖人像交通運輸的次等公民？」這句話，很沈重、也很無奈。

陳宥丞要求市府，立刻啟動調查小組，並且於一個月內邀集府外專家學者共同檢視，面對問題、解決問題！別再讓我們搭乘捷運跟抽一番賞一樣，每天有不同的驚嚇，也還給內湖人安全無虞的通勤權利。

▲北捷文湖線卡住。（圖／讀者提供）