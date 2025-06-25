　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷「最賠錢路線」年虧16億　在地人都不搭？北捷解答了

▲▼文湖線。台北捷運,北捷。（圖／台北捷運公司提供）

▲北捷坦言文湖線虧損16億元，但也強調「路網是一體的，以個別路線計算，無法呈現真實況狀」。（圖／北捷）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷平均每天有190萬人次搭乘，但近日有當地民眾在網上直言，文湖線虧損位居北捷之冠，因為車廂太小太擠，「連在地人都不搭」。對此，北捷坦言，確實文湖線2024年虧損16.03億元最多，但捷運路網是一體的，以個別路線計算，或片面數字解讀，無法呈現真實狀況。

有民眾在社群發言指出，文湖線是北捷所有路線中虧損最多的，因為「車廂太擠，就連在地人都不太搭」，多年來也未增購車輛或加掛車廂。不過，有網友緩頰，設備折舊、維修都是成本，大眾運輸也無法隨意漲價，何況文湖線使用膠輪系統，維修費用比鋼軌貴上不少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據北捷統計，今年1月至5月平均日運量，最高運量為板南線每天61.4萬人次，其次是淡水信義線每天54.3萬人次，中和新蘆線每天35.9萬人次、松山新店線每天35.6萬人次，最後則是中運量的文湖線，每天僅19.7萬人次。

盈虧部分，根據2024年統計，板南線盈餘9.16億元、淡水信義線盈餘4.96億元；文湖線虧損16.03億元、中和新蘆線虧12.4億元、松山新店線虧3.58億元。

北捷指出，由於台北捷運各路線遍及雙北地區，行經的行政區發展程度不盡相同，周邊土地使用也有所差異，直接影響各路線旅客進出站的型態以及運量的表現。另外，捷運路網是一體的，若單以個別路線計算，片面以數字解讀，無法呈現真實狀況，甚至會有誤導可能。

北捷表示，疫情後雖然運量已大幅成長，但受電費調漲、物價上漲及調薪等因素影響，成本鉅幅成長。運輸本業雖然虧損，但仍然努力藉由附屬事業等加以填補，目前每年仍勉能有符合預算的稅前盈餘。

▼文湖線車廂。（圖／資料照）。

▲▼台北捷運,文湖線,捷運,車廂,乘客,通勤族（圖／記者季相儒攝）。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死
伊朗首度承認：核設施遭美以空襲「嚴重毀損」
駕駛遭壓慘死　怪手翻落河堤影片曝！
快訊／罷免被抓「幽靈造假」　羅明才服務處主任收押
新北女險墜樓　「胸口離奇中3刀」！
不是蛀牙！口腔出現「2症狀」恐是免疫系統警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是蛀牙！口腔出現「2症狀」恐是免疫系統警訊

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

北捷「最賠錢路線」年虧16億　在地人都不搭？北捷解答了

台廠商用抖音歌《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

以為是詐騙！台北設計獎「全簡體信」徵件出包　產發局道歉了

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

不是蛀牙！口腔出現「2症狀」恐是免疫系統警訊

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

北捷「最賠錢路線」年虧16億　在地人都不搭？北捷解答了

台廠商用抖音歌《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

以為是詐騙！台北設計獎「全簡體信」徵件出包　產發局道歉了

豬油竟是「全球第8健康」食物！醫師曝營養成分示警

快訊／15縣市大雨特報！對流雲系旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

達美樂、必勝客槓上！拿坡里小編PO文：吃炸雞看火山爆發

明天午後雷雨下到晚上　下周可能有颱風生成

高雄登革熱陽性容器率單周飆64%　40歲女遊馬爾地夫、東南亞確診

台南大貨車撞上機車！騎士噴飛倒地　驚悚撞擊片曝光

海神單場24次失誤遭國王聽牌　胡瓏貿直言輸在自己

罷團網紅皮筋兒被小黃追撞2次　徐小花：藍白想要來陰的嗎

Dior綠松石色錶面好亮眼　秀氣錶變活潑了

守夜人的殞落　聯合國80年後的虛空承諾

伊朗首度承認：核設施遭美以空襲「受到重創」

被林書豪虧「52歲」　洪志善有預感飆壓哨三分球

MIRROR姜濤墜海送醫後首現身開工！　安撫粉絲：I am fine

罷免陳乃瑜被抓「幽靈造假」　羅明才服務處主任收押

汐止女險墜樓　「胸口中3刀」送醫救治中

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

生活熱門新聞

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

「巨大冷心低壓」超醒目存在！　明通過台灣南端

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

小孩寒假放21天！家長崩潰「有15天要上班」

7月要來了！　4生肖得防災

下周可能有颱風　侵台機率上升至50%

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

快訊／14縣市大雨特報　下到入夜

更多熱門

相關新聞

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回

妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回

台北捷運是很多人主要的交通工具，搭車現象也經常引發討論，一名女網友表示，即便身旁有空位，許多乘客仍選擇站著不坐，自己並無異味，也沒有做出任何奇怪舉動，讓她感到疑惑。許多女網友都有同感，就有男網友解釋，「男生真的會怕，尤其是漂亮女生，更不敢接近，不想被當成噁男。」

北捷徵才開跑　月薪上看5.1萬

北捷徵才開跑　月薪上看5.1萬

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

中捷第5千萬次乘客　送星宇商務飛亞洲機票2張

中捷第5千萬次乘客　送星宇商務飛亞洲機票2張

日籍男捷運手扶梯攝短裙辣妹　當場抓包遭羈押

日籍男捷運手扶梯攝短裙辣妹　當場抓包遭羈押

關鍵字：

北捷文湖線捷運

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

疑似天殘生前Line對話曝光

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

Albee曾是黑澀會美眉　他曝「當時模樣」網吵翻

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面