北捷「最賠錢路線」年虧16億　在地人都不搭？北捷解答了

▲北捷坦言文湖線虧損16億元，但也強調「路網是一體的，以個別路線計算，無法呈現真實況狀」。（圖／北捷）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷平均每天有190萬人次搭乘，但近日有當地民眾在網上直言，文湖線虧損位居北捷之冠，因為車廂太小太擠，「連在地人都不搭」。對此，北捷坦言，確實文湖線2024年虧損16.03億元最多，但捷運路網是一體的，以個別路線計算，或片面數字解讀，無法呈現真實狀況。

有民眾在社群發言指出，文湖線是北捷所有路線中虧損最多的，因為「車廂太擠，就連在地人都不太搭」，多年來也未增購車輛或加掛車廂。不過，有網友緩頰，設備折舊、維修都是成本，大眾運輸也無法隨意漲價，何況文湖線使用膠輪系統，維修費用比鋼軌貴上不少。

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根據北捷統計，今年1月至5月平均日運量，最高運量為板南線每天61.4萬人次，其次是淡水信義線每天54.3萬人次，中和新蘆線每天35.9萬人次、松山新店線每天35.6萬人次，最後則是中運量的文湖線，每天僅19.7萬人次。

盈虧部分，根據2024年統計，板南線盈餘9.16億元、淡水信義線盈餘4.96億元；文湖線虧損16.03億元、中和新蘆線虧12.4億元、松山新店線虧3.58億元。

北捷指出，由於台北捷運各路線遍及雙北地區，行經的行政區發展程度不盡相同，周邊土地使用也有所差異，直接影響各路線旅客進出站的型態以及運量的表現。另外，捷運路網是一體的，若單以個別路線計算，片面以數字解讀，無法呈現真實狀況，甚至會有誤導可能。

北捷表示，疫情後雖然運量已大幅成長，但受電費調漲、物價上漲及調薪等因素影響，成本鉅幅成長。運輸本業雖然虧損，但仍然努力藉由附屬事業等加以填補，目前每年仍勉能有符合預算的稅前盈餘。

▼文湖線車廂。（圖／資料照）。