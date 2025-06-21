吊車輾斃19歲女騎士！駕駛稱「早上就頭暈」　想逃被怒吼拖下車

記者邱中岳、閔文昱／台北報導

台北市捷運忠孝新生站3號出口今（21）日下午驚傳死亡車禍，一輛吊車撞上3台機車，導致年僅19歲的蔡姓女騎士遭碾壓、臟器外露，當場慘死。事發後，77歲的賴姓吊車駕駛坦承，自己上班時就覺得身體不適，「有點頭暈目眩」，下班時還曾在工地稍作休息才上路，沒想到最終仍釀悲劇。

根據台北市消防局通報，事故發生於下午2時10分，新生南路與忠孝東路口。吊車駕駛賴男沿新生南路一段南向北行駛，疑似未注意車前狀況，車頭先後撞上3名正停等紅燈的機車騎士，分別為19歲蔡女、62歲蘇男及27歲楊男。蔡女不幸遭吊車碾壓、傷重不治，蘇男雙手骨折送醫，楊男則輕傷無大礙。

▲77歲賴姓吊車駕駛因視線死角，直接撞上3台機車，害1死1傷。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

有目擊民眾發現賴男肇事後未立即停車，反而打方向盤右轉欲離開現場，憤怒的路人見狀追上前包圍吊車，大聲喝斥「撞死人還想逃？」更有人出手將他拉下駕駛座，要他留在現場等警方到場。賴男則回應「我是要把車開去路邊停好」，強調並非意圖逃逸。

事後警方調閱監視器並進行酒測，結果為0，賴男駕駛執照正常，吊車亦有申請通行證。他向警方表示，自己當日早上上工時就感覺不舒服、頭暈，下班準備開車返家前還在工地休息了一會兒，但狀況仍不佳，可能因此在駕駛過程中精神恍惚，釀成悲劇。

▲19歲女騎士外出買東西遇車禍成冰冷遺體。（圖／記者黃彥傑攝）

警方指出，肇事原因仍有待進一步鑑定釐清，但強調高齡駕駛操作大型機具應特別審慎，倘若身體狀況不佳，應避免駕駛。針對賴男是否涉及過失致死與未依規定即時停車通報等情節，將報請檢方偵辦。