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台北捷運2站「月台4功能超實用」　網一看有感：很像國外

▲▼ 。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei）

▲進站倒數功能。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei，下同）

網搜小組／劉維榛報導

對於趕時間上班的人來說，能越快確認列車進站時間，能少一點焦慮感。台北捷運也公布好消息，台北車站與中山站的「資訊顯示器4功能」大升級，列車進站倒數時間大字顯示，連哪一節車廂比較少人都用顏色判斷，引發網友熱議「有點像港鐵」、「倒數計時的標示方式很容易跟時間搞錯」。

台北捷運表示，台北車站與中山站的資訊顯示器大升級，首先是「倒數計時大大顯示」，列車還有幾分鐘進站？一看就知道，通勤民眾再也不緊張；第2個功能為「現在幾點幾分」，面板左上角新增時鐘資訊，紅底白字的顯示方式超醒目。

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▲▼ 。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei）

▲▼ 。（圖／翻攝台北捷運 Metro Taipei）

▲面板可以查看哪節車廂人少、列車是否剛離開。

第3個功能為「哪節車廂人少？」台北捷運說明，面板上用顏色就能辨識，車廂擁擠度一目了然，「綠色最舒適、紅色比較擠，選好車廂再上車」。

第4個功能也非常實用「列車移動動畫即時看」，列車是不是要來了！還是剛走？！動畫一秒就能看懂。

底下網友留言回應，「有發現！簡明、時尚，設計感十足」、「希望大站同步，轉乘站，這樣明瞭」、「我早就發現了」、「高階晶片國該有的樣子」、「有點像港鐵」；不過也有網友給建議，「我覺得那個倒數時間前面應該要有『剩下、約、或是還有』比較好，不然第一眼看還以為是現在時間」、「倒數計時的標示方式很容易跟時間搞錯」。

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