　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！10警衝進駕駛艙　機長嚇呆

▲▼飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！。（圖／翻攝自X）

▲執法人員衝進駕駛艙逮捕副機師，獨留機長在原地滿臉疑惑。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國達美航空26日一架班機剛降落舊金山，警方隨即就登上飛機，並衝進駕駛艙逮捕副機師，機艙內的乘客還來不及反應，就看著副機師被銬上手銬帶離飛機，而相關畫面也曝光。警方指出，該名飛行員涉嫌持有兒童性虐待影像。

根據《每日星報》報導，達美航空2809班機26日晚間7時多從明尼亞波里斯起飛，並於9時多抵達舊金山，當時因為濃霧延誤9分鐘，最終飛機在當晚9時35分才順利降落。然而在飛機落地後不久，包含國土安全部調查人員、聯邦探員等10名執法人員直接衝進飛機駕駛艙，並展開副機師的逮捕行動。

從網路流傳的影片可以看到，執法人員衝進駕駛艙將副機師逮捕後，機長滿臉疑惑地詢問一旁的人，「發生什麼事？」顯然他對於這起逮捕行動毫不知情。

根據《鏡報》報導，這名副機師涉嫌持有兒童性虐影像，因此被美國國土安全局與康特拉科斯塔郡警局等多家機構聯手指控。

同班機乘客莎拉．克里斯汀森（Sarah Christianson）接受《舊金山紀事報》訪問時還原現場情況表示，「當時一群佩戴徽章、持槍且身穿著不同機構背心的人，從走道迅速穿過，直奔駕駛艙。」警察進入駕駛艙後，迅速將副機師銬上手銬，押著他走出機艙，從頭等艙與經濟艙中間的艙門帶下飛機。而現場逮捕畫面也立刻在X上瘋傳。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列
快訊／鴻海有大事要公布！　明天暫停交易
快訊／中南部今晚降雨更劇烈！高雄明是否停班課18:30宣布
快訊／酷聖石給客人喝消毒水！遭勒令停業移送法辦
醫院前路口　斑馬線上行人遭撞死
吳宗憲否認砲轟小S！　陶晶瑩說話了「都會留下紀錄」：是AI嗎
見「大量股票獲利」　他3000多萬被騙光
少林寺公布新任住持！為現任「全國人大代表」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

坐窗邊穿鞋　印度4歲女童「往後一栽」墜12樓身亡

南韓人口連續2年增長！外國人破200萬創新高　中國移民最多

前院種原生植物遭批「醜陋不堪」　美華裔女挨罰近6萬

印度超狂2歲童「對決眼鏡蛇」！一口咬死毒蛇　嚇壞阿嬤

飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！10警衝進駕駛艙　機長嚇呆

淹水救災不力　北韓祭出「嚴刑峻法」懲戒官員：最高判處死刑！

泰柬停火幕後功臣！　學者分析「東協主席國」發揮關鍵影響力

日本高中妹「遭同校男友性侵20次↑」　校方認定：是校園霸凌

戰機表演一半「垂直衝向人群」！空中翻滾噴黑煙　驚險畫面曝光

兒童航海營釀悲劇！美邁阿密帆船遭駁船「撞擊沉沒」　2死2重傷

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

坐窗邊穿鞋　印度4歲女童「往後一栽」墜12樓身亡

南韓人口連續2年增長！外國人破200萬創新高　中國移民最多

前院種原生植物遭批「醜陋不堪」　美華裔女挨罰近6萬

印度超狂2歲童「對決眼鏡蛇」！一口咬死毒蛇　嚇壞阿嬤

飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！10警衝進駕駛艙　機長嚇呆

淹水救災不力　北韓祭出「嚴刑峻法」懲戒官員：最高判處死刑！

泰柬停火幕後功臣！　學者分析「東協主席國」發揮關鍵影響力

日本高中妹「遭同校男友性侵20次↑」　校方認定：是校園霸凌

戰機表演一半「垂直衝向人群」！空中翻滾噴黑煙　驚險畫面曝光

兒童航海營釀悲劇！美邁阿密帆船遭駁船「撞擊沉沒」　2死2重傷

今夏最潮「讓AI幫你點酒」！KK Bar獨創「6款高粱特調＋大人系霜淇淋」快閃華山

東元電機重大消息待揭露　明暫停交易

西南氣流增強「明天雨區擴大」　未來一周全台濕答答

鴻海有大事要公布！　明天暫停交易

U18中華隊24人培訓名單出爐　準職棒球員在列

林可彤悄搬離台灣「移居美國」！　祖雄驚：哇，是我後知後覺嗎？

瑀熙回歸紅髮新造型曝光！　公公反應逗樂她：還是婆婆懂我

公園散步「撞見吳奇隆」！網友驚嘆：年過50狀態也太能打

坐窗邊穿鞋　印度4歲女童「往後一栽」墜12樓身亡

快訊／中南部今晚降雨更劇烈！高雄明是否停班課18:30宣布

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

國際熱門新聞

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

金融時報：賴清德得知美方不允許過境後取消出訪

川普：未達成協議國家，將課15至20%關稅

外媒爆中國抗議施壓！　川普政府拒絕賴清德過境紐約

德國2歲女童「滑水道噴飛」亡　爸爸抱住痛哭

K級女優親曝引退番號　昔「爆乳擺桌」險退學

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

英研究：多接觸一種環境　可防癌減肥

美歐敲定15％關稅激勵！標普、那指再創高　特斯拉勁揚逾3%

川普宣布：俄羅斯「最後和平通牒」剩12天

Google地圖「1功能」要掰了！

否認主動尋求川習會　川普：是習邀請我

歐盟半導體15％關稅　川普點名台灣

更多熱門

相關新聞

美兒童航海營帆船「遭撞沉」　2死2重傷

美兒童航海營帆船「遭撞沉」　2死2重傷

美國邁阿密於當地時間29日發生一起駭人的海上意外，一艘參與兒童航海營的帆船在比斯坎灣水域遭駁船撞擊後沉沒，船上6人全數落水。

路透：輝達向台積電下單30萬顆晶片

路透：輝達向台積電下單30萬顆晶片

彭博：賴仍盼成行　美考慮提供替代過境點

彭博：賴仍盼成行　美考慮提供替代過境點

韓推「鉅額合作案」送美大禮　關稅談判急了

韓推「鉅額合作案」送美大禮　關稅談判急了

收容所男員工被2受虐比特犬咬死

收容所男員工被2受虐比特犬咬死

關鍵字：

飛機逮捕兒童虐待達美航空北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

快訊／2地區雨量明天達停班課標準　24小時估最多降400毫米

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播陪伴新光醫院副院長！私密互動被直擊

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

B2首發聲

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面