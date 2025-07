飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！10警衝進駕駛艙　機長嚇呆

▲執法人員衝進駕駛艙逮捕副機師,獨留機長在原地滿臉疑惑。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

美國達美航空26日一架班機剛降落舊金山,警方隨即就登上飛機,並衝進駕駛艙逮捕副機師,機艙內的乘客還來不及反應,就看著副機師被銬上手銬帶離飛機,而相關畫面也曝光。警方指出,該名飛行員涉嫌持有兒童性虐待影像。

根據《每日星報》報導,達美航空2809班機26日晚間7時多從明尼亞波里斯起飛,並於9時多抵達舊金山,當時因為濃霧延誤9分鐘,最終飛機在當晚9時35分才順利降落。然而在飛機落地後不久,包含國土安全部調查人員、聯邦探員等10名執法人員直接衝進飛機駕駛艙,並展開副機師的逮捕行動。

從網路流傳的影片可以看到,執法人員衝進駕駛艙將副機師逮捕後,機長滿臉疑惑地詢問一旁的人,「發生什麼事?」顯然他對於這起逮捕行動毫不知情。

根據《鏡報》報導,這名副機師涉嫌持有兒童性虐影像,因此被美國國土安全局與康特拉科斯塔郡警局等多家機構聯手指控。

同班機乘客莎拉.克里斯汀森(Sarah Christianson)接受《舊金山紀事報》訪問時還原現場情況表示,「當時一群佩戴徽章、持槍且身穿著不同機構背心的人,從走道迅速穿過,直奔駕駛艙。」警察進入駕駛艙後,迅速將副機師銬上手銬,押著他走出機艙,從頭等艙與經濟艙中間的艙門帶下飛機。而現場逮捕畫面也立刻在X上瘋傳。

ETtoday新聞網提醒您:發現兒少性剝削,請撥打110、113。



????BREAKING: A Delta Airlines pilot has been ARRESTED by Homeland Security on CSAM charges — involving child sexual abuse material.



This isn’t some random person.

This is someone trusted to fly planes full of passengers — now accused of one of the most vile crimes imaginable.… pic.twitter.com/H6wG0rBlIW