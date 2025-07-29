飛機剛落地「副機師被上銬逮捕」！10警衝進駕駛艙　機長嚇呆

▲執法人員衝進駕駛艙逮捕副機師，獨留機長在原地滿臉疑惑。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國達美航空26日一架班機剛降落舊金山，警方隨即就登上飛機，並衝進駕駛艙逮捕副機師，機艙內的乘客還來不及反應，就看著副機師被銬上手銬帶離飛機，而相關畫面也曝光。警方指出，該名飛行員涉嫌持有兒童性虐待影像。

根據《每日星報》報導，達美航空2809班機26日晚間7時多從明尼亞波里斯起飛，並於9時多抵達舊金山，當時因為濃霧延誤9分鐘，最終飛機在當晚9時35分才順利降落。然而在飛機落地後不久，包含國土安全部調查人員、聯邦探員等10名執法人員直接衝進飛機駕駛艙，並展開副機師的逮捕行動。

從網路流傳的影片可以看到，執法人員衝進駕駛艙將副機師逮捕後，機長滿臉疑惑地詢問一旁的人，「發生什麼事？」顯然他對於這起逮捕行動毫不知情。

根據《鏡報》報導，這名副機師涉嫌持有兒童性虐影像，因此被美國國土安全局與康特拉科斯塔郡警局等多家機構聯手指控。

同班機乘客莎拉．克里斯汀森（Sarah Christianson）接受《舊金山紀事報》訪問時還原現場情況表示，「當時一群佩戴徽章、持槍且身穿著不同機構背心的人，從走道迅速穿過，直奔駕駛艙。」警察進入駕駛艙後，迅速將副機師銬上手銬，押著他走出機艙，從頭等艙與經濟艙中間的艙門帶下飛機。而現場逮捕畫面也立刻在X上瘋傳。

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