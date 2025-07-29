解禁後重啟對中供應鏈　路透：輝達向台積電下單30萬顆H20晶片

▲輝達向台積電下單30萬顆H20晶片。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

由於中國市場需求強勁，輝達（Nvidia）日前向台積電追加30萬顆H20 AI晶片訂單。先前受美國晶片出口限制影響，輝達一度暫停生產該產品，但美方本月允許恢復對中國銷售，使輝達重新啟動供應鏈評估。消息人士指出，這筆新訂單反映出輝達不再僅依賴庫存，未來H20是否重啟量產，也將取決於中國市場的訂單規模。

根據《路透社》引述兩名知情人士說法，輝達於上週與台積電達成協議，額外下訂30萬顆H20晶片。其中一位人士指出，中國需求回溫，是促使輝達決定追加訂單的主因。這筆新訂單將補充目前約60至70萬顆的庫存水位。

H20晶片為輝達於2023年底因應美國出口管制、專為中國市場打造的產品。其運算能力雖不及H100或新一代Blackwell系列，但仍具備AI運算所需核心功能，並可搭配輝達自家軟體工具使用。

川普政府本月開放輝達恢復對中銷售H20晶片，作為與中國就稀土磁鐵貿易談判的一環，儘管此舉引來美國國會兩黨議員強烈批評，認為恐將衝擊美國AI技術領先地位。

輝達執行長黃仁勳本月赴北京訪問時曾表示，是否重啟H20晶片生產，將視收到的訂單量而定，且一旦恢復供應鏈，預估需約9個月才能正式量產。

《The Information》指出，在黃仁勳訪中後，輝達曾告知客戶H20庫存有限，短期內並無重啟晶圓製造計畫。該公司亦需取得美國政府核發的出口許可，方能出貨，目前尚待美國商務部審批。

另一方面，輝達也已要求有意採購H20的中國企業，提交新一輪的訂購文件與客戶需求預測。

研究機構SemiAnalysis估算，輝達在2024年已售出約100萬顆H20晶片。禁令生效前，包括騰訊、字節跳動與阿里巴巴等中國科技巨頭，曾大幅下單，用於部署AI模型與DeepSeek系統。

在H20曾短暫遭禁售之際，輝達預估損失將達55億美元庫存價值，潛在營收更高達150億美元。儘管華為等中國業者也推出替代產品，但輝達在中國的產品仍高度受歡迎，市場甚至出現對舊款GPU維修與走私的旺盛需求。