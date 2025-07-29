兒童航海營釀悲劇！美邁阿密帆船遭駁船「撞擊沉沒」　2死2重傷

Two children were killed and four others injured Monday after a barge collided with a sailboat off Miami Beach near Hibiscus Island, according to authorities. The victims were part of a summer camp. https://t.co/p5rcVZcf4V pic.twitter.com/sCmPsIMcKg — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 28, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

美國邁阿密於當地時間29日發生一起駭人的海上意外，一艘參與兒童航海營的帆船在比斯坎灣水域遭駁船撞擊後沉沒，船上6人全數落水，經救援人員展開搜救後，將其中4名孩童送醫搶救，最終仍有2人宣告不治，另有2名孩童情況危急。目前事故原因仍待進一步調查。

根據《美聯社》報導，美國海岸防衛隊表示，事發於29日下午，當時這艘帆船上共有6人，包括1名成人和5名孩童，正參與由邁阿密遊艇俱樂部（Miami Yacht Club）舉辦的兒童夏季航海營活動，學員年齡介於7至15歲之間。帆船行經比斯坎灣（Biscayne Bay）期間，與一艘駁船發生碰撞，整艘船隻當場沉沒。

救援人員趕抵現場後，迅速將6人從水中救起，當中4名孩童立即被送往鄰近醫院急救，其中2人到院時已無生命跡象，另2人傷勢嚴重，目前仍在搶救中。其餘2名落水者則情況穩定，無生命危險。

海岸防衛隊發言人斯特拉斯伯格（Nicholas Strasburg）表示，該艘帆船仍沉在事故駁船下方。事故發生地點位於邁阿密與邁阿密海灘之間的比斯坎灣水域，附近分布許多小島與高級住宅區，其中不乏名人居住的星島（Star Island）。

對於這起悲劇，邁阿密遊艇俱樂部司令柯普蘭（Emily Copeland）發表聲明，「整個邁阿密遊艇俱樂部的大家庭對這場可怕的悲劇感到極度震驚與悲痛。」

美國海岸防衛隊統計，2024年全美共發生超過550起娛樂船隻相關死亡事故，其中僅有43起是由船隻間碰撞造成。此起事件雖非主因，但仍凸顯水上交通安全的重要性。

美國海岸防衛隊邁阿密分區指揮官弗羅里奧（Frank Florio）強調，該單位將對本案展開全面調查，「我們將持續秉持問責、改善及共同維護海上安全的承諾。」

事故發生後，當地電視台畫面可見多艘搜救船隻進入現場，潛水人員亦下水協助搜救。目前海岸防衛隊已接手後續調查工作，將釐清駁船與帆船相撞的具體原因與責任歸屬。