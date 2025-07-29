全球和平指數「台灣位居前段班」　勝過韓、法、美

▲台灣的和平指數排名，勝過亞洲多國。圖為台北101。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

2025年全球和平指數（2025 Global Peace Index）評估163國的和平狀況，今年由冰島奪得冠軍，台灣則是位居40名，勝過南韓、希臘、印尼、法國、泰國、美國。

澳洲智庫「經濟與和平研究所」（Institute for Economics & Peace）透過23個量化與質性指標，評估全球163國的和平狀況。在今年排行榜中，冰島位居第一，愛爾蘭緊追其後，紐西蘭位居第三，前10名國家大多分布在歐洲。

此外，台灣獲得第40名，在整體排行榜與亞洲國家之中，均位居前段班，並且勝過南韓、希臘、印尼、法國、泰國、美國等。

至於墊底國家則是仍在戰爭狀態的俄羅斯與烏克蘭，分別列在倒數第一與第二名，倒數第三名則是內戰多時的非洲國家蘇丹。

▼全球和平狀況持續惡化。圖為近期泰柬邊境衝突，泰國朝向柬埔寨邊境開火。（圖／路透）

2025年全球和平指數顯示，2014年以來，全球和平程度逐年惡化，已降至該指數創立以來最低點。目前正在進行中的國家級衝突高達59起，達到二戰以來最多。去年與衝突相關的死亡人數至少15.2萬人，17國內部衝突死亡人數超過1000人，是1999年以來最多，另外也有18國的內部衝突死亡數超過100人。

與此同時，衝突日益國際化，去年就有78個國家捲入境外衝突。至於暴力對於全球經濟的影響也達到19.97兆美元，相當於全球GDP的11.6%，光是軍事開支就占了2.7兆美元。

該報告指出，世界正處於轉捩點，因為國際影響力與權力的版圖呈現分化趨勢。具有全球影響力的國家在冷戰結束時僅有13國，2023年卻已躍升至34國，隨著衝突死亡人數日益增加，地緣政治緊張加劇，都在推動「大分裂」（The Great Fragmentation），也就是全球秩序的根本重塑，同時標誌地緣政治的新時代出現。在大國競爭、不對稱戰爭、脆弱經濟體債台高築持續加劇之際，進一步衝突的可能性很高。

2025年十大和平國家



第1名：冰島

第2名：愛爾蘭

第3名：紐西蘭

第4名：奧地利、瑞士

第6名：新加坡

第7名：葡萄牙

第8名：丹麥

第9名：斯洛維尼亞

第10名：芬蘭