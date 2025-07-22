啦啦隊全體敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人融化：超可愛

▲南珉貞。（圖／翻攝自IG／minjeong_w_）

記者周亭瑋／綜合報導

2025中職明星賽已圓滿落幕，而啦啦隊女神們的一舉一動，也成為熱議「嬌點」。就有網友發現，明星賽結束後，全體啦啦隊都鞠躬敬禮，只有南珉貞看著鏡頭放電，而一旁的凱莎則急忙提醒她，這一幕逗笑上萬網友，直呼「超級可愛！」

網友在Threads發文分享片段，笑說「明星賽結束，旁邊的啦啦隊都跟著敬禮，南珉貞還在看鏡頭。」只見一整排啦啦隊90度鞠躬，只剩南珉貞對著鏡頭擺pose放電；同時，一旁的凱莎雖然彎著腰，卻急忙拉手、輕拍她提醒。

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▲Kesha凱莎。（圖／翻攝自IG／keshaaa.kk）

畫面曝光後，狂吸1.6萬人朝聖按讚，大票網友洗版笑說，「一直對鏡頭wink哈哈哈」、「眾人皆醉我獨醒的概念」、「昨天在二樓直接暈船，她的特色就是，活在自己的世界」、「小南就是美」、「我獨自美麗」；而PO文也釣出南珉貞，留言直呼「我真的不知道了。」

另外，許多人也盛讚凱莎的舉動，直呼「旁邊很努力地提醒，隔著手機都能感受到她的努力」、「旁邊要拉她的慌張手手...好可愛」、「那隻慌亂的小手」、「哈哈哈哈Kesha在努力提醒」、「我只看到凱莎緊張小手手」、「Kesha貼心鬼」。