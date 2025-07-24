漫畫迷的荷包君小心了！漫博2025必衝「MOJOIN豪華出攤」周邊、首賣、互動一應俱全

▲MOJOIN進駐漫博，展區人潮滿滿，人氣作品周邊與打卡互動一次到位，吸引粉絲駐足朝聖！（圖／MOJOIN提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣動漫迷們，準備迎接一場年度等級的超狂祭典吧！2025漫畫博覽會將於7月24日至28日於台北世貿一館熱鬧開展。台灣原創免費漫畫、小說品牌「MOJOIN」這回登場更是火力全開，祭出一系列「荷包剋星級」的必買周邊、現場互動和會場首賣，就是讓粉絲們爽快出擊、滿載而歸！

▲MOJOIN漫畫區牆面展示多部人氣原創作品，吸睛又耐看！

必收周邊、實體書大公開！人氣作品一網打盡

以為MOJOIN只是個線上漫畫小說平台？錯！這次現場根本是直接把「作品宇宙」搬來了，人氣漫畫小說充滿整個展區，從百合、BL到冒險、奇幻，通通幫你準備好，保證每一樣都是本命等級的收藏！

▲《灰燼花園》、《甜點師的直男調教》、《失婚魅魔好男受》、等人氣作品周邊登場，粉絲快來搶！

在7/14開店的「MOJOIN專賣店」這次也推出漫博限定商品，像是《灰燼花園》的藥師藥袋＋壓克力吊飾組，靈感來自中世紀百合戀曲，講述獵巫時代女戰士柏莎與疑似吸血鬼的愛格妮絲之間的禁忌之戀，寓意花朵能在灰燼中綻放，細膩又動人。《甜點師的直男調教》周邊則有小熊刺繡圍裙＋Q版徽章組，把渣男美人攻×憨厚直男受的甜虐愛情故事穿上身，簡直萌力MAX。《失婚魅魔好男受》則以御守吊飾「渣男退散」俏皮呈現直男魅魔誘受，與沉默忠犬攻的可愛互動。

▲特設《叛逆玩家》拍照區，讓粉絲們拍照打卡自己喜歡的商品。

不只如此，開店就秒殺、立刻加開預購的《叛逆玩家》周邊也是人氣爆棚，在漫博內也有現貨讓讀者搶購，炫彩光柵卡、雙層壓克力畫板、約會Day拍照框等一整套帥氣周邊，呼應小說裡主角林慕在遊戲世界顛覆規則、復仇冒險的帥氣情節。喜歡策略＋情感雙重刺激的粉絲絕對要收！為了讓《叛逆玩家》粉絲可以拍下心愛的周邊，MOJOIN也特設專屬拍照區，讓粉絲們能將自己喜愛的商品拍照上傳社群，展現自己對作品的支持。

更讓人血脈賁張的，是MOJOIN會場販售的兩大作品：《叛逆玩家》第二集、《肥羊重生後：無慾·無敵》第一集。無論是延續BL遊戲冒險的刺激，還是穿越復仇與武俠融合的霹靂奇幻冒險，都在現場等你搶先入手。會場首賣的 《肥羊重生後：無慾·無敵》 實體書備受矚目，這部作品以霹靂布袋戲人氣角色「談無慾」改編，融合奇幻、武俠與復仇元素的作品，講述莫少軒重生後與談無慾聯手對抗詐騙集團的冒險，燃度破表、畫面張力十足，是霹靂迷和冒險迷必搶的本命之選。限定、稀有、先到先贏，快來把你的本命全數打包！

7/26（六）下午15:00將由霹靂「月才子」談無慾攜手漫畫家子詡在橘子嘉年華舞台與粉絲互動，30位幸運讀者還能拿到談無慾「親自簽名」！7/27（日）上午10:30則由《叛逆玩家》接手，作家花於景親臨現場與100名幸運粉絲互動、簽名。喜歡作品的粉絲們千萬不要錯過。

互動值破表，MOJOIN人氣作品攜手出展！

▲來到小說區，可以透過試閱本搶先看精彩原創故事。

MOJOIN這次不只賣周邊，更懂粉絲心。現場攤位設計出漫畫區、小說區與特殊陳列區，漫畫區有巨幅漫畫牆，展示MOJOIN人氣作品，柯宥希《難搞的戀愛體質》、頂尖遊戲團隊赤燭遊戲攜手知漫畫家楊基政打造《九日－李耳傳：序》、黃色書刊《奈何Chill》等，精彩漫畫作品讓你流連忘返；小說區則提供卷軸體驗與試閱本，展出吐維《如果社恐，就去夾娃娃吧》以及湯元元《放過我吧，公爵大人！》，讓你在字裡行間慢慢感受角色的呼吸。

特殊陳列區專為近期出版漫畫小說的《影后》、《偽娘直播中》打造，精美的實體書與附錄展示給現場粉絲。漫畫《影后：愛的角色扮演》、小說《影后：比夜色更寂寞》這兩部作品改編自熱門影集《影后》。漫畫由編劇柯映安與漫畫家蘇茉茉聯手創作，描述女星黎芯妮與富二代張博磊之間充滿矛盾與掙扎的愛情糾葛，蘇茉茉用唯美畫風詮釋角色情感；小說則是由作家真月執筆，深入刻畫八年後成為一線女演員的史艾瑪的寂寞與自我探索，讓人心疼又著迷。

來到MOJOIN攤位，除了買周邊、看作品外，現場閱讀作品留言還可拿《妖怪五星好評》濾泡式咖啡包*1 + IP小卡*1張（隨機，共8款），數量有限，送完為止。喜歡創作、想要成為漫畫家的創作者們也不要錯過，MOJOIN漫畫創作祭活動開跑中，9/1開始報名，相關辦法也可以到活動網頁：https://mojoin.tw/Ux6gv了解。

今年的漫博不只是荷包的試煉，更是對粉絲信仰的朝聖！無論你是來搶周邊、撈首賣、還是打卡拍照，都別忘了帶上滿滿的勇氣和空空的背包，用最熱血的姿態衝進MOJOIN的宇宙裡，和本命角色一起燃到最後一秒吧！

2025漫博資訊

活動時間：2025年7月24日～28日

地點：台北世貿一館

必買攻略：MOJOIN專賣店

MOJOIN@漫博活動：https://mojoin.tw/uXcSs

漫畫創作祭活動：https://mojoin.tw/Ux6gv