　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

漫畫迷的荷包君小心了！漫博2025必衝「MOJOIN豪華出攤」周邊、首賣、互動一應俱全

漫畫博覽會,漫畫,MOJOIN,原創,小說,限定,周邊,2025（圖／業者提供）

▲MOJOIN進駐漫博，展區人潮滿滿，人氣作品周邊與打卡互動一次到位，吸引粉絲駐足朝聖！（圖／MOJOIN提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣動漫迷們，準備迎接一場年度等級的超狂祭典吧！2025漫畫博覽會將於7月24日至28日於台北世貿一館熱鬧開展。台灣原創免費漫畫、小說品牌「MOJOIN」這回登場更是火力全開，祭出一系列「荷包剋星級」的必買周邊、現場互動和會場首賣，就是讓粉絲們爽快出擊、滿載而歸！

▲▼漫畫博覽會,漫畫,MOJOIN,原創,小說,限定,周邊,2025。（圖／業者提供）

▲MOJOIN漫畫區牆面展示多部人氣原創作品，吸睛又耐看！

必收周邊、實體書大公開！人氣作品一網打盡

以為MOJOIN只是個線上漫畫小說平台？錯！這次現場根本是直接把「作品宇宙」搬來了，人氣漫畫小說充滿整個展區，從百合、BL到冒險、奇幻，通通幫你準備好，保證每一樣都是本命等級的收藏！

漫畫博覽會,漫畫,MOJOIN,原創,小說,限定,周邊,2025（圖／業者提供）

▲《灰燼花園》、《甜點師的直男調教》、《失婚魅魔好男受》、等人氣作品周邊登場，粉絲快來搶！

在7/14開店的「MOJOIN專賣店」這次也推出漫博限定商品，像是《灰燼花園》的藥師藥袋＋壓克力吊飾組，靈感來自中世紀百合戀曲，講述獵巫時代女戰士柏莎與疑似吸血鬼的愛格妮絲之間的禁忌之戀，寓意花朵能在灰燼中綻放，細膩又動人。《甜點師的直男調教》周邊則有小熊刺繡圍裙＋Q版徽章組，把渣男美人攻×憨厚直男受的甜虐愛情故事穿上身，簡直萌力MAX。《失婚魅魔好男受》則以御守吊飾「渣男退散」俏皮呈現直男魅魔誘受，與沉默忠犬攻的可愛互動。

漫畫博覽會,漫畫,MOJOIN,原創,小說,限定,周邊,2025（圖／業者提供）

▲特設《叛逆玩家》拍照區，讓粉絲們拍照打卡自己喜歡的商品。

不只如此，開店就秒殺、立刻加開預購的《叛逆玩家》周邊也是人氣爆棚，在漫博內也有現貨讓讀者搶購，炫彩光柵卡、雙層壓克力畫板、約會Day拍照框等一整套帥氣周邊，呼應小說裡主角林慕在遊戲世界顛覆規則、復仇冒險的帥氣情節。喜歡策略＋情感雙重刺激的粉絲絕對要收！為了讓《叛逆玩家》粉絲可以拍下心愛的周邊，MOJOIN也特設專屬拍照區，讓粉絲們能將自己喜愛的商品拍照上傳社群，展現自己對作品的支持。

更讓人血脈賁張的，是MOJOIN會場販售的兩大作品：《叛逆玩家》第二集、《肥羊重生後：無慾·無敵》第一集。無論是延續BL遊戲冒險的刺激，還是穿越復仇與武俠融合的霹靂奇幻冒險，都在現場等你搶先入手。會場首賣的 《肥羊重生後：無慾·無敵》 實體書備受矚目，這部作品以霹靂布袋戲人氣角色「談無慾」改編，融合奇幻、武俠與復仇元素的作品，講述莫少軒重生後與談無慾聯手對抗詐騙集團的冒險，燃度破表、畫面張力十足，是霹靂迷和冒險迷必搶的本命之選。限定、稀有、先到先贏，快來把你的本命全數打包！

7/26（六）下午15:00將由霹靂「月才子」談無慾攜手漫畫家子詡在橘子嘉年華舞台與粉絲互動，30位幸運讀者還能拿到談無慾「親自簽名」！7/27（日）上午10:30則由《叛逆玩家》接手，作家花於景親臨現場與100名幸運粉絲互動、簽名。喜歡作品的粉絲們千萬不要錯過。

互動值破表，MOJOIN人氣作品攜手出展！

▲▼漫畫博覽會,漫畫,MOJOIN,原創,小說,限定,周邊,2025。（圖／業者提供）

▲來到小說區，可以透過試閱本搶先看精彩原創故事。

MOJOIN這次不只賣周邊，更懂粉絲心。現場攤位設計出漫畫區、小說區與特殊陳列區，漫畫區有巨幅漫畫牆，展示MOJOIN人氣作品，柯宥希《難搞的戀愛體質》、頂尖遊戲團隊赤燭遊戲攜手知漫畫家楊基政打造《九日－李耳傳：序》、黃色書刊《奈何Chill》等，精彩漫畫作品讓你流連忘返；小說區則提供卷軸體驗與試閱本，展出吐維《如果社恐，就去夾娃娃吧》以及湯元元《放過我吧，公爵大人！》，讓你在字裡行間慢慢感受角色的呼吸。

特殊陳列區專為近期出版漫畫小說的《影后》、《偽娘直播中》打造，精美的實體書與附錄展示給現場粉絲。漫畫《影后：愛的角色扮演》、小說《影后：比夜色更寂寞》這兩部作品改編自熱門影集《影后》。漫畫由編劇柯映安與漫畫家蘇茉茉聯手創作，描述女星黎芯妮與富二代張博磊之間充滿矛盾與掙扎的愛情糾葛，蘇茉茉用唯美畫風詮釋角色情感；小說則是由作家真月執筆，深入刻畫八年後成為一線女演員的史艾瑪的寂寞與自我探索，讓人心疼又著迷。

來到MOJOIN攤位，除了買周邊、看作品外，現場閱讀作品留言還可拿《妖怪五星好評》濾泡式咖啡包*1 + IP小卡*1張（隨機，共8款），數量有限，送完為止。喜歡創作、想要成為漫畫家的創作者們也不要錯過，MOJOIN漫畫創作祭活動開跑中，9/1開始報名，相關辦法也可以到活動網頁：https://mojoin.tw/Ux6gv了解。

今年的漫博不只是荷包的試煉，更是對粉絲信仰的朝聖！無論你是來搶周邊、撈首賣、還是打卡拍照，都別忘了帶上滿滿的勇氣和空空的背包，用最熱血的姿態衝進MOJOIN的宇宙裡，和本命角色一起燃到最後一秒吧！

2025漫博資訊  
活動時間：2025年7月24日～28日  
地點：台北世貿一館  
必買攻略：MOJOIN專賣店
MOJOIN@漫博活動：https://mojoin.tw/uXcSs
漫畫創作祭活動：https://mojoin.tw/Ux6gv

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱
颱風「竹節草」命名由來曝光
快訊／泰柬邊境開戰　陸外交部發聲
公公每天要視訊！媳住婆家慘遭他性侵　沒錢不敢反抗
「三颱共舞」天氣最劇烈時間曝
驚悚畫面曝！男大生遭輾「全身變形亡」　母認屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漫畫迷的荷包君小心了！漫博2025必衝「MOJOIN豪華出攤」周邊、首賣、互動一應俱全

繼光香香雞開賣全新「香脆炸雞腿」　2夯品限時買1送1

肯德基「肉汁薯泥雞腿堡」台灣升級版開箱　7/29起限時6周販售

人氣女神峮峮閃耀登場出任uniarts潮流品牌大使　推薦韓國必買潮流爆款　

金門高粱玩泥煤！創世者系列首次導入輕泥煤桶　顛覆對白酒印象

國泰世華支持流行音樂文化　驚喜贊助蔡依林全新專輯《Pleasure》及專輯搶聽會

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

全家會員限定超值優惠　FamiCollection衛生紙買一送三大放送！

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

漫畫迷的荷包君小心了！漫博2025必衝「MOJOIN豪華出攤」周邊、首賣、互動一應俱全

繼光香香雞開賣全新「香脆炸雞腿」　2夯品限時買1送1

肯德基「肉汁薯泥雞腿堡」台灣升級版開箱　7/29起限時6周販售

人氣女神峮峮閃耀登場出任uniarts潮流品牌大使　推薦韓國必買潮流爆款　

金門高粱玩泥煤！創世者系列首次導入輕泥煤桶　顛覆對白酒印象

國泰世華支持流行音樂文化　驚喜贊助蔡依林全新專輯《Pleasure》及專輯搶聽會

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

全家會員限定超值優惠　FamiCollection衛生紙買一送三大放送！

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺　《我獨自升級》韓漫崛起

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

日本強檔今夏話題雙強　《ChaO》、《大追跡》齊登場引爆熱潮

不明帳號爆「關說司法」　林錫耀斥虛假已提告：意圖干擾投票

歐陽妮妮帶兒返台就醫遭酸「蹭健保」　張書豪發聲：只在乎寶寶健康

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

劉以豪打扮過頭被媽嗆「隨便穿更好看」　用Prada印花裝扳回一城

助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱

從偏鄉到山林！台南4教育典範獲杏壇芬芳獎　用愛教出希望

台東警深入文健站　宣導交通與防詐知識

南韓「知名零食」驚傳民眾投訴發霉　業者緊急回收！賠15億韓元

從畏懼到主導　豊暐談力亞士7局無失分兄弟關鍵

消費熱門新聞

7-11咖啡第二杯半價！超商最新優惠　全家衛生紙買1送3

饗賓新品牌「URBAN PARADISE」7/25開幕

全家會員限定超值優惠

金門高粱玩泥煤！顛覆對白酒印象

九族濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假

ELASTINE「胺基酸修護系列」讓妳天天擁有沙龍級秀髮

肯德基「肉汁薯泥雞腿堡」台灣升級版開箱

大暑速食優惠懶人包

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

勞動部要求停止片面降薪　Uber Eats：此次調整目的絕非調降

國泰世華驚喜贊助「蔡依林全新專輯」！

人氣女神峮峮閃耀出任uniarts

爸爸還在用十年前的刮鬍刀？父親節送他最好的「百靈9系PRO旗艦電鬍刀禮盒」

東方焙茶靈感X西方威士忌工藝！陳柏霖風格演繹

更多熱門

相關新聞

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺

2025上半年漫畫熱銷榜！《灌籃高手》掀回憶殺

隨著第24屆漫畫博覽會即將登場，博客來與momo購物網同步展開線上動漫祭，並揭曉2025上半年漫畫熱銷榜與趨勢，其中動畫IP加持原作與韓漫熱潮掀起買氣，《我獨自升級》、《全知讀者視角》搭上動畫熱播，更是帶動「追動漫、補原作」閱讀風潮，此外，從復刻經典、到BL與GL作品持續走強，多元題材漫畫打破既有族群界線，推升整體出版市場熱度。

啦啦隊全敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人笑讚

啦啦隊全敬禮「剩南珉貞看鏡頭」隊友急拉手！萬人笑讚

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

全家「一日限定」咖啡最低6折　小7推法式甜點搭水果冰磚美式

芒果控開吃！BAC爆量芒果餡登場

芒果控開吃！BAC爆量芒果餡登場

台股力戰新高！　國泰金：47%民眾看好年底前衝破2萬4

台股力戰新高！　國泰金：47%民眾看好年底前衝破2萬4

關鍵字：

漫畫博覽會漫畫MOJOIN原創小說限定周邊2025

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面