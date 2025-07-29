快訊／全台有雨！　16縣市豪大雨特報

▲林定宜說，竹節草颱風今晨2時中心位於台北東北東方460公里海面上，預測未來將往浙江杭州灣一帶移動。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

全台有雨，16縣市豪大雨特報！中央氣象署預報員林定宜表示，今天、周三西南氣流，加上竹節草颱風外圍環流影響，水氣最多。

大豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣



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豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台東縣、澎湖縣



大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署今晨發布「豪大雨特報」，西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、台東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、彰化、雲林、南投及台東有局部大雨機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，各地天氣不太穩定，中南部降雨相當明顯，易有短延時強降雨，並有大雨或豪雨發生機率，尤其南部及中部山區有豪雨等級以上降雨機率；北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部亦有局部大雨機率

林定宜提到，竹節草颱風今晨2時中心位於台北東北東方460公里海面上，預測未來將往浙江杭州灣一帶移動。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，今天、周三水氣最多，西南氣流加上竹節草颱風外圍環流影響到周三；周四起西南氣流減弱為西南風，但水氣仍很多。

氣象署表示，周四、周五受到西南風影響，水氣仍多，南部有陣雨或雷雨，苗栗、中部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部易有大雨或局部豪雨發生，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周六到下周一仍受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，北部、東半部午後有局部短暫雷陣雨。

▼最新竹節草颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

