　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／全台有雨！　16縣市豪大雨特報

（圖／翻攝easterlywave）

▲林定宜說，竹節草颱風今晨2時中心位於台北東北東方460公里海面上，預測未來將往浙江杭州灣一帶移動。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

全台有雨，16縣市豪大雨特報！中央氣象署預報員林定宜表示，今天、周三西南氣流，加上竹節草颱風外圍環流影響，水氣最多。

大豪雨特報：台南市、高雄市、屏東縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台東縣、澎湖縣

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「豪大雨特報」，西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台南市、高雄市及屏東縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、台東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹以北、彰化、雲林、南投及台東有局部大雨機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，各地天氣不太穩定，中南部降雨相當明顯，易有短延時強降雨，並有大雨或豪雨發生機率，尤其南部及中部山區有豪雨等級以上降雨機率；北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部亦有局部大雨機率

林定宜提到，竹節草颱風今晨2時中心位於台北東北東方460公里海面上，預測未來將往浙江杭州灣一帶移動。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜說，今天、周三水氣最多，西南氣流加上竹節草颱風外圍環流影響到周三；周四起西南氣流減弱為西南風，但水氣仍很多。

氣象署表示，周四、周五受到西南風影響，水氣仍多，南部有陣雨或雷雨，苗栗、中部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，中南部易有大雨或局部豪雨發生，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周六到下周一仍受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢機率，北部、東半部午後有局部短暫雷陣雨。

▼最新竹節草颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
449 2 3354 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西南氣流襲！　「雨最大」時間曝
歐弟二婚不到1年爆婚變！3原因鬧分居　吵到鄰居都聽見
大片雷暴雨卡外海！　今早將移入陸地
南部4縣市今停班課！　嘉義市長不同調被諷「泳感市長」
快訊／國家警報響！　大雷雨轟北部6縣市
美歐敲定15％關稅激勵！標普、那指再創高　特斯拉勁揚逾3%
快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組
快訊／全台有雨！　16縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚「顯著雨勢」北移　西南氣流風速可能更強

高雄今停班課！YouBike暫停營運　捷運、輕軌調整班距

快訊／國家警報響！　大雷雨轟北部6縣市

大片雷暴雨卡外海！　今早將移入陸地

《不熙娣》班底被捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

西南氣流襲！　「雨最大」時間曝

快訊／全台有雨！　16縣市豪大雨特報

南部4縣市今停班課！　嘉義市長不同調被諷「泳感市長」

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

藍營縣市「要普發現金」謠言瘋傳　議員曝青鳥群組造謠截圖

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

今晚「顯著雨勢」北移　西南氣流風速可能更強

高雄今停班課！YouBike暫停營運　捷運、輕軌調整班距

快訊／國家警報響！　大雷雨轟北部6縣市

大片雷暴雨卡外海！　今早將移入陸地

《不熙娣》班底被捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

西南氣流襲！　「雨最大」時間曝

快訊／全台有雨！　16縣市豪大雨特報

南部4縣市今停班課！　嘉義市長不同調被諷「泳感市長」

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

藍營縣市「要普發現金」謠言瘋傳　議員曝青鳥群組造謠截圖

2183勝名教頭貝克　將任2026年WBC尼加拉瓜總教練：我非常興奮

王思佳老公爆「還在用交友軟體」！網驚：IP都在紐約 她火速回應了

美歐將組「金屬聯盟」　反制中國產能過剩

萬海旺春輪穩度與結構狀況良好　就等取得避難港彎靠許可

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊…偽單身婚姻現況曝

新竹監獄「重刑犯逃亡」竟沒通報　導致連續強盜性侵案

今晚「顯著雨勢」北移　西南氣流風速可能更強

大罷免失敗逼宮　正國會定調「擁賴挺卓」

歐弟二婚不到1年爆婚變！　3原因鬧分居…爭吵聲大到鄰居都聽見

美中展開新一輪會談　為10月川習會鋪路

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

生活熱門新聞

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

快訊／國家警報響！　大雷雨轟北部6縣市

快訊／全台有雨！　16縣市豪大雨特報

不斷更新／停課停班一覽

快訊／6地區雨量明午前達停班課標準　24小時估降400毫米

南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆

大片雷暴雨卡外海！　今早將移入陸地

南部4縣市今停班課！　嘉義市長不同調臉書被灌爆

中南部入夜風雨更強　雨彈一路炸到周三

「3食物」害血糖亂飆！營養師：恐患糖尿病

即／雷雨帶大軍壓境！南台嚴防豪雨開炸

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

雷雨胞北移！中央氣象署今天5時6分，對台北市、新北市、桃園市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至6時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

即／雷雨帶大軍壓境！南台嚴防豪雨開炸

即／雷雨帶大軍壓境！南台嚴防豪雨開炸

中南部入夜風雨更強　雨彈一路炸到周三

中南部入夜風雨更強　雨彈一路炸到周三

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

3縣市停班課　氣象署20:30最新說明

3縣市停班課　氣象署20:30最新說明

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

川普：未達成協議國家，將課15至20%關稅

不斷更新／嘉義市宣布：明宣布正常上班課　

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅！ 遭爆介入談姐弟戀…護愛：都是單身交往

苗栗台鐵傳死傷事故　區間車碰撞行人

快訊／魏如萱認愛小21歲男網紅Ian！「若盈不認分手」發聲：處於感情冷靜期

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

106億軍服採購案評委變得標商獨董　顧立雄：我們已經移送法辦

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面