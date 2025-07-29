女大生網購「樂團450元毛巾」遭騙27萬：學費沒了！1手法掉陷阱

▲被騙了27萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

詐騙事件頻傳，手法日新月異，一不小心可能就會受騙， 插畫食譜網紅「如意」，時常在社群分享自己的手工繪製食譜，吸引不少粉絲，最近她透露，在網路上購買450元樂團「芒果醬」的毛巾，卻慘遭詐騙27萬元，辛苦存的大學學費全沒了。

「如意」在Threads發文，原本只是想買一條450元的毛巾，卻被騙走27萬元，大學學費、出書賺的錢都沒了，為了避免有下個受害者，她公開詐騙過程，賣家要求先支付50元訂金，並引導她進入假的賣貨便平台交易，付了50元之後系統跳出「身分認證」。

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▲假的賣貨便賣場。（圖／翻攝自如意Threads）



於是她按了客服聯繫，被導入到假的賣貨便LINE，對方佯裝成聊天機器人，「裡面不會問很隱私的問題，裝的很像聊天機器人，之後讓我加銀行的客服」，一步步掉進陷阱。她也提到，「他會叫你處理帳號上面的什麼安全疑慮，這個時候陷進去的，是我思考不周」。

如意進一步指出，假客服的語氣急躁，讓她很緊張，「一開始轉帳都不會有事，我以為只是測試，到後面客服不耐煩、態度更急，這時候突然轉帳就成功了，對方會先發制人罵我，說怎麼會出錯」。最終，她辛苦存下的27萬元都被騙走了，察覺異狀後，如意立即報警並凍結帳戶。

對此，樂團芒果醬也在IG發文，看到有樂迷因為想購買我們的毛巾而不小心受騙的消息，「看到這樣的情況實在很心疼，這是我們最不樂見的事。為了避免再發生詐騙事件，之後會推進三條毛巾的復刻，實際販售時間會再另行公布。

芒果醬道歉，曾經說過毛巾絕版，「但這是我們想到最能夠有效避免，還有人因『想購買芒果醬毛巾』而受騙、委屈的方法，希望大家諒解。」

本文獲「如意」授權轉載。