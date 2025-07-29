違規車輛休想混進鐵馬道！AI車牌辨識＋語音告警上線　違規率驟降近5成

▲嘉義市嘉油鐵馬道是中油舊鐵道改建而成的自行車道，綠蔭成行、路線平緩，是不少人散步、親子騎車的心頭好。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊智雯／嘉義報導

如果你曾到嘉義市旅遊，可能也聽過在地人推薦的「嘉油鐵馬道」，這條從中油舊鐵道改建而成的自行車道，綠蔭成行、路線平緩，是不少人散步、親子騎車的心頭好。記者日前實地走訪，發現不只遊客喜歡，不少長輩也會來健走，沿途景觀開闊相當愜意。不過，在地人反應雖然鐵馬道設有「禁止機動車進入」的牌子，還是會遇到違規機車呼嘯而過，尤其是外送人員搶快抄捷徑闖入頻傳，甚至曾發生汽車開上步道，並被民眾拍照爆料至社群上的誇張事件，嘉義市政府為了解決潛在危險，首度導入AI機動車自動偵測系統，用更聰明的方式守護這片城市綠帶，讓民眾走得更安心、也讓觀光品質再升級。

▲雖然鐵馬道設有「禁止機動車進入」的牌子，還是會遇到違規機車呼嘯而過。

過去違規汽車、機車闖入鐵馬道，只能靠管理人員翻監視器畫面或民眾通報，時效與準確度都有限。「AI機動車輛辨識與語音告警系統」這套系統最大亮點之一，即是具備「語音告警大聲公」功能，靈感來自中華電信在蘭潭水庫AI系統防落水偵測應用，是當地最早部署AI辨識與大聲公警示機制的地區，有效降低進入頻率，此次移植到嘉油鐵馬道，中華電信憑藉豐富專案經驗與完整技術資源，僅花約2個月便完成全系統建置，展現其在AI應用上的整合與執行效率。

▲▼導入「AI機動車輛辨識與語音告警系統」24小時不間斷監控，當AI攝影機偵測到有車輛違規進入嘉油鐵馬道禁行區域，即會在1秒內發出語音告警與閃光燈提示。

中華電信張懷文高級管理師指出，這套智慧型系統不只強調「辨識」，更落實即時「提醒」與「管理」。此系統結合AI影像辨識與車牌辨識技術，24小時不間斷監控，當AI攝影機偵測到有車輛違規進入嘉油鐵馬道禁行區域，即會在1秒內發出語音告警與閃光燈提示，現場即時提醒違規駕駛，同時上傳違規短影片以及車牌號碼截圖，作為裁罰的依據，這種即時性的勸導設計，讓駕駛人可立即察覺自身違規行為，有效降低非故意違規與重複違規的情況，依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項，最高可處1800元罰鍰，數據顯示，系統上線後，違規件數從3月的158件下降至6月的90件，降幅接近五成，顯見固定違規車輛已顯著減少。

▲▼管理員能透過LINE等即時通訊工具，第一時間收到車牌影像與現場畫面的違規通知。

當這套AI智慧告警系統上線後，不只管理員能透過LINE等即時通訊工具，第一時間收到車牌影像與現場畫面的違規通知，即使不在現場，也能快速掌握狀況、遠端應對，省下不少以往需人力檢閱監視器、逐一處理的時間與心力。更讓人開心的是，在系統施工測試與後續維護期間，吸引了不少熱情的民眾主動前來了解，甚至有人拍照分享至社群，民眾普遍肯定市府這項智慧建置，直呼：「現在在鐵馬道真的安心多了！」也有民眾建議，希望能推廣到學校、公園或觀光景點等區域，讓違規機車無所遁形。

▲▼AI智慧告警系統化管理，省下不少以往需人力檢閱監視器、逐一處理的時間與心力。

此次導入的智慧系統由中華電信全程研發與建置，除了AI影像辨識、車牌掃描與語音即時廣播等功能外，更特別重視「資安」與「隱私」防護，影像資料在傳輸過程中皆採用加密技術，並儲存於通過國際ISO 27001資訊安全認證的雲端平台，有效防止資料外洩與未授權存取，平台同時設有嚴謹的權限管理機制，僅限已申請帳號者才能登入查閱，關鍵權限更僅開放給指定的系統管理者，層層把關確保資料安全，中華電信以「科技執法、資安並重」為核心精神，打造讓政府單位放心、民眾安心的雲端智慧治理方案，不只為鐵馬道解決居民長年的困擾，更與聯合國SDG11「永續城鄉」目標接軌，讓遊客安心騎、居民放心散步。

▲智慧系統由中華電信全程研發與建置，除了AI影像辨識、車牌掃描與語音即時廣播等功能外，更特別重視「資安」與「隱私」防護。

