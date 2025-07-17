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錯過捶心肝！中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch、10萬環球圓夢金

▲▼ 中華電信生活節 。（圖／品牌）

▲中華電信「超級生活節」真正引爆眼球的壓軸好康，就在7/16~7/31的最終限時快閃！（圖／中華電信提供，下同）

消費中心／綜合報導

你知道百貨周年慶折扣多多，但別說你還不知道中華電信「超級生活節」也是年度最狂優惠檔期？已連續三年於網路門市舉辦的中華電信年度盛事，是整個七月全台消費者新辦或續約各種電信服務的最佳時機！真正引爆眼球的壓軸好康，就在7/16~7/31的最終限時快閃！無論你是追劇控、重度網路族，還是準備出國放風的享樂家，現在正是把握「中華電信超級生活節」全業務超級加碼的黃金時刻，所有超殺優惠和豪禮抽獎都將於7/31劃下句點！還沒下手的網友，走過路過千萬別錯過年度最有感的超值大獎，立刻手刀搶購：https://cht.tw/x/8j2m5

全業務皆可抽！百萬豪禮陣容，你就是下一個幸運兒！
電信業務這麼多種類，申請什麼服務才符合抽獎資格？今年中華電信超大方！除了10萬元「全球不限航點機＋酒」旅遊大獎(5名)和Dyson旗艦級空氣清淨機(3名)需要申請行動、寬頻和MOD指定方案外，其他獎項包括Hami Point 30,000點(1點=1元) 、Apple Watch等，國際漫遊、預付卡、加值服務如Hami Video、KKBOX、Google One、防駭守門員等全業務皆可參加抽獎，讓你升級數位生活的同時，就有機會將年度最有感的超值好禮抱回家！整個七月，中華電信網路門市將豪氣送出超過900份大獎，贈品總價值高達數百萬元！

7/16起快閃活動沸騰！壓軸抽Apple Watch！限時5天前150名，申請就送酷聖石冰淇淋！

錯過捶心肝！中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch、10萬環球圓夢金（圖／中華電信提供）

7/16~7/31「下半場」的壓軸終極福利，是你絕不能錯過的黃金時段！ 讓人心跳加速的「快閃抽」與「申請送」，全業務適用、入手門檻低，快趁機衝一波：
● 7/16～7/31快閃抽： 最夯Apple Watch Series（共10名），腕上時尚和生活便利一次到位，這是你輕鬆入手最新智慧穿戴的最好機會！
● 7/21～7/25生活來點甜： 限時5日，每日前150名成功申請就送COLD STONE冰淇淋兌換券，總計750名，夏天消暑超幸福，這波清涼甜點絕對要搶！

錯過捶心肝！中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch、10萬環球圓夢金（圖／中華電信提供）

網路門市獨家限定，年度必搶方案清單，錯過捶心肝！
「中華電信超級生活節」不只好禮抽不停，網路門市於7/16～7/31起推出兩大快閃限定方案，讓行動5G與預付卡用戶都能用最划算的方式一次升級數位生活！
● 【限時快閃】5G方案：7/31前限定加碼， 4G升5G指定方案，最高送500點。
● 【限時快閃】預付卡方案：7/31前限定加碼，4G/5G計時型享買一送一優惠，「72小時送24小時」、「120小時送48小時」。

此外，還有其他「中華電信超級生活節」網路門市獨家好康：
● 【精采5G】：5G指定方案豪贈18,300點+上網量120 GB，再享週週抽10萬元環球圓夢金、Hami Point 30,000點！
● 【HiNet光世代】：全方案週週抽10萬元環球圓夢金、Hami Point 30,000點！「速在必行」指定方案獨家加碼4,600點；「速在有禮」1G精品方案可0元帶回Electrolux抗敏空氣清淨機(參考售價8,990元)，最高再送3,400點！
● 【影視娛樂】： Hami Video+NETFLIX影視娛樂方案，每月只要460元，加碼送最高600點Hami Point；新申請MOD指定方案最高送900點Hami Point。
● 【國際漫遊】： 特惠每日最低21元起，限時再抽iPhone 16 Pro、東京來回機票，暑期出國暢玩，美好瞬間隨時連線！
● 【預付卡】計量8GB上網量狂升28GB，再贈888元網內通話費，只要1,000元！
● 【加值服務】： KKBOX網路獨家快閃方案月付$89，加碼贈2GB上網流量；Google One指定年約，加碼贈5GB上網流量。

▲▼ 中華電信生活節 。（圖／業者）

「中華電信超級生活節」史詩級優惠倒數搶購！錯過今年，再等一年！
「中華電信超級生活節」年度超狂壓軸，進入最終搶購倒數！人氣YouTuber徐海莉近日上傳新片開箱全新辦公室空間，更不藏私分享如何善用【超級生活節】的各項促案，輕鬆打造最頂級的數位生活環境。還沒出手的網友們，這波史詩級優惠僅到7/31，快跟著海莉的腳步「秒速升級」，立刻手刀衝往中華電信網路門市，將全檔期與快閃限定的超殺好康一次打包！看更多「中華電信超級生活節」報導： https://reurl.cc/yAE57y

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