專坑獨居阿公、阿嬤！假電信技師得手1.28萬　彰化老賊下場慘

▲彰化一名70多歲阿公專門詐騙獨居老人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

專門騙長輩！70多歲廖姓阿公假扮「電信技師」，以安裝「長途電話控制器」為由，3度騙取獨居老人錢財，得手共1萬2800元。檢方調查發現，廖男專挑理解力較弱的長者行騙，甚至利用失智老人判斷力不足的弱點下手，惡劣行徑遭彰化地檢署起訴，廖男矢否否認犯案、法官依詐欺罪、犯3罪、共判4年8月徒刑。

判決書指出，廖男首次犯案在2023年9月28日上午9點，他騎著機車到彰化某鎮，鎖定輕度失智的阿公。當時他看準對方理解能力有限，瞎掰「裝長途控制器能改善通話品質」，讓對方信以為真，不僅讓他在家中安裝不明設備，還被騙走3200元血汗錢。

食髓知味的廖男，2023年11月10日又騎車到彰化另一鄉鎮，這次直接假冒「中華電信技師」身分，向一名80多歲的老奶奶謊稱要安裝控制器。老人家不疑有他，支付4800元安裝費，事後家屬發現根本沒有這項服務，氣得報警處理。

2024年5月31日，廖男變本加厲，闖入一名阿嬤家中，先是假裝檢查線路，接著恐嚇「一定要裝控制器通話才會大聲」，強迫老婦付費4800元。檢警調閱監視器發現，廖男3次作案都騎同一輛機車，車牌清楚被拍下，成為破案關鍵。

彰化地檢署偵結認定，廖男利用老年人對現代電信設備不熟悉的弱點，3度詐騙得逞，犯行明確。尤其首名受害者還是失智患者，惡性重大，依《刑法》詐欺罪提起公訴。

法官審理，廖男自2017年以來，即騎乘同機車在中南部各地犯案，有詐欺、恐嚇得利、聚眾賭博、加重強制性交等前科，劣跡斑斑，犯後矢口否認犯行，雖當庭繳回犯罪所得12800元，依犯乘機詐欺取財罪，共3罪，分別判處1年2月、1年8月、1年8月徒刑，做案的機車沒收。全案可上訴。