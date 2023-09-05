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「天眼」全方位監控！新北市科技執法佈局領先　快速揪出噪音及改管的車輛　還「靜」於民

▲▼中華電信-科技執法。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市環保局空氣品質維護科朱祐陞股長表示，新北市與中華電信合作的新科技「噪音車輛科技執法設備」，可以快速辨別出有噪音及改管的車輛，更省時、省力了。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊智雯／綜合報導

騎車、開車在路上難免有僥倖的心情，尤其是改裝車噪音擾鄰，一次影響幾條街安寧，但是噪音舉證困難難取締，以為沒人檢舉就沒事了！這些違規行為可別以為沒有警察在看就掉以輕心，「天眼」隨時看著你！科技執法時代來臨，不但超速、違規停車隨時被掌握，現在改裝車噪音都被「天眼」嚴密監視，警方能隨時掌握你的一舉一動，為了提升居民居住品質，新北市環保局領先全國佈局，於新北市170處設置聲音照相科技，統計至今年6月以來已經裁罰8614件，即時快速解決民眾噪音困擾！

▲▼馬賽克,新北市環保局,中華電信,科技執法。（圖／資料照）

▲新北市170處設置聲音照相科技執法系統，6月以來已經裁罰8614件。（圖／新北市環保局提供，下同）

一台改裝車，呼嘯而過，影響的是幾條街，幾千人的安寧！新北市環保局每月都接獲民眾或政府機關投訴車輛噪音問題，為了更有效率地解決民眾們的困擾，新北市環保局看好中華電信網路佈建穩定又普及化、大數據分析精準、服務口碑好、迅速確實等優點，特別與中華電信合作，啟動新科技「噪音車輛科技執法設備」，中華電信將傳統的監控設備和攝像頭全面升級，打造出全新的科技執法新技術，為執法工作帶來了革命性的變化，也就是科技執法不再只有測速照相，最新的科技執法更強大，為了遏止許多噪音車輛不斷任意變更排氣管的行為，加入AI辨識系統，不但針對噪音做取締，現在車輛機車改管也會被照相取締。

▲▼天眼監控,新北市環保局,中華電信,科技執法。（圖／資料照）

▲中華電信打造的「噪音車輛科技執法設備」加入AI辨識系統，可快速辨別出有噪音及改管的車輛。

各大路口裝設噪音照相系統後，透過中華電信的四通八達的網絡、雲端影像辨識與管理平台，確實精準的將影片儲存、車牌辨識＋排氣管辨識、環境分貝辨識後的大數據，交給環保局等執法單位更有效地監控並取締車輛噪音超標的行為，新北市環保局空氣品質維護科朱祐陞股長解釋：「以前只有車牌辨識系統時，要用人工逐一確認影像非常費時，最新技術可以直接靠升級的鏡頭辨別車牌及環境噪音，快速辨別出有噪音及改管的車輛，人工只要將資料匯入即可，更省時、省力了」。

▲▼天眼監控,新北市環保局,中華電信,科技執法。（圖／資料照）

▲雲端影像辨識與管理平台，確實精準的將車牌辨識＋排氣管辨識後的大數據，交給環保局等執法單位。

新北市環保局空氣品質維護科朱祐陞股長表示，新北市環保局自從110年開始啟動聲音照相科技執法，目前已在全新北市170處佈置這套最新的「噪音車輛科技執法設備」，並且會滾動式調整位置，統計至今年6月以來已經裁罰8614件，這項聲音照相科技執法成果斐然，中華電信扮演著重要的角色，提供了多項服務和高科技支援，像是當民眾有即時性的改善車輛噪音需求時，中華電信可以很快速的找到網路線、電力來源，短時間內在需要的地段安裝好這套系統，且中華電信有即時監控影像功能，需要維修時可以即時查看，成為執法單位最強後盾！

▲▼中華電信-科技執法。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北市環保局與中華電信的科技執法系統，接下來還有許多延伸合作，成為最強後盾。（圖／記者周宸亘攝）

科技執法不打烊，為執法單位帶來了更多的便利和精確度，還「靜」於民，中華電信的網絡和雲端影像辨識平台優越，不僅在提供大數據支援方面表現出色，還能確保數據的安全性和隱私保護，新北市環保局透露，中華電信這套科技執法系統還可繼續升級，除了可辨識排氣管，也可以辨識外送箱品牌，例如可做外送車輛大數據分析，有助未來與業者推廣機車定檢、電動機車等合作。

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新北市環保局中華電信科技執法

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