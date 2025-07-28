台鐵「後壁至新營」積水淹過軌面　改採單線通行

▲台鐵後壁至新營站間受豪大雨影響，南下及北上列車改採西線單線通行。（資料照／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

低氣壓加上西南風影響，中南部地區昨天起持續有豪大雨情形，不少地區出現積淹水災情，台鐵公司公告，今天中午12時43分起，後壁至新營站間南下及北上列車改採西線單線通行，部分列車可能延誤。

台鐵表示，受豪大雨影響，後壁至新營站間水淹過軌面，待雨勢退去後才可恢復通行，目前改採西線單線通行，可能產生部分延誤，提醒民眾留意相關資訊。

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中央氣象署表示，目前台灣附近受低壓帶及西南風水氣影響，豪雨特報範圍包括雲林、嘉義及台南有大豪雨等級，高屏地區為豪雨等級，彰化、南投也有大雨情形，今晚隨著西南氣流影響，中南部降雨更長更劇烈，預計周四才會趨緩，另外，未來一周颱風外圍環流影響下，北部也有間歇雨勢。

氣象署指出，昨天累積雨量在宜蘭頭城有170毫米、屏東近山區有150毫米、中部到竹苗地區也有超過100毫米，今天清晨雨勢加劇，日累積雨量在嘉義太保已有356毫米、台南後壁、雲林水林、嘉義市西區都有200至300毫米，其中伴隨短延時強降雨更劇烈，3小時累積雨量在嘉義太保、台中大甲及雲林北港都有超過200毫米，達短延時大豪雨等級。