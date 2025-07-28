南投翁突中風！兒急奔派出所求助　警鳴笛開道火速護送就醫

▲蕭姓男子為送疑似中風的老父就醫，飛奔進新佳派出所求助。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

蕭姓老翁日前突然疑似中風，其子趕忙開車將父親送醫，卻發現路上車流量大，情急之下衝進派出所求助；警員立即駕駛巡邏車開啟警示燈及警鳴器協助開道，僅花3分鐘就讓蕭男開車抵達醫院急診室，蕭男對警方即時協助表達誠摯感謝。

南投警分局指出，一輛自小客車於25日晚間9時急停在新佳派出所門口，駕駛人神情慌張、滿臉焦急地衝進派出所，氣喘噓噓地向值班員警表示：「我爸爸疑似中風了，可以幫我開道嗎？」

▲▼▼新佳派出所警員火速出動協助開道、鳴笛，順利將蕭翁送往南基醫院急診室。

派出所警員羅印杰聞訊後，見情況危急而立即駕駛巡邏車出動，發現儘管是晚間時段，路上仍有不少車流，所幸在警方鳴笛及民眾配合讓道下，順利於3分鐘內護送蕭男車輛平安抵達南基醫院急診室，由急診醫護人員接手處置；蕭男表示，若非警方迅速協助開道，恐無法在短時間將父親即時送醫，再三向警方道謝。

南投分局長洪秋賢表示，警方秉持為民服務精神，面對突發緊急情況絕不猶豫、一定會全力協助，但仍呼籲民眾若遇緊急醫療需求，應優先撥打119，由專業救護人員到場進行救護並即時護送，以爭取黃金救護時間。