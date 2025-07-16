南投偏鄉男童癲癇發作！父急奔警所求助　警開道送醫搶救成功

▲集集分局警員火速衝上巡邏車，協助開道搶時間送癲癇病童就醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男童日前突然癲癇發作，其父開車欲載其前往台中市就醫，又唯恐塞車，急忙前往水里分駐所向警方求助；員警立即駕駛巡邏車協助開道，讓病童父親僅花10分鐘就開上國道3號名間交流道，順利將兒子送醫治療。

集集警分局指出，該名父親於6日（週日）早上8時許將車急停在集集分局水里分駐所門口，急急忙忙地跑進辦公室，向員警表示其子癲癇發作、似有生命危險；該所副所長陳軍帆、警員張晉誠初步了解狀況，獲悉該男童過往相同病況發生時，南投地區醫院曾指示需逕送臺中地區之醫學中心救治。

▲▼病童父親分奔進水里分駐所求救，警方隨即出動準備開道。

因當日適逢假日，該名父親擔心塞車加劇病況，連忙拜託員警協助開道、讓他能將兒子送至臺中市中國醫藥大學附設醫院；陳軍帆、張晉誠也研判若再等候救護車，恐會延誤就醫，立即由陳軍帆駕駛巡邏車，一路開警示燈、鳴警報器協助開道，張晉誠亦協請勤務指揮中心轉報沿線警察機關予以適當協助。

該名父親則開車緊緊跟在警車後方，因員警協助而使近半小時的路程縮短至三分之一，順利經名間交流道銜接高速公路、轉往臺中市；該名父親於抵達醫院後即致電向員警報平安，並感謝員警積極協助，使孩子能順利接受適當治療。

集集分局長張基銘提醒，危急時刻警方雖能協助民眾，但仍呼籲若遇緊急狀況需就醫，可優先撥打119專線，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金送醫時間；另提醒用路人，開車途中聽聞消防、救護、警備車之警報器啟用時應立即避讓，共同為急難救護盡一份心力。