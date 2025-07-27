女拍打經絡昏迷！回家送救護車「高血壓中風」　老師遭判刑

▲黃男為女子拍打治療，因犯非法執行醫療業務罪，處9月徒刑。（示意圖／取達志圖庫)

記者郭玗潔／苗栗報導

坊間流行「拍打功」，不少人都會透過拍打身體來增加氣血循環。苗栗一名林姓女子有吞嚥困難和高血壓，找黃姓男子做「道家共振拍」，沒想到拍打後，林女不僅暈了還嘔吐，黃男看黃女昏迷，繼續拍打她腳底、頭頂等穴道急救，林女醒後，付了2400元並被陪同的堂姊攙扶出門，回家後才叫救護車送醫，診斷為高血壓性中風，憤而將黃男告上法院。全案經苗栗地院審理，法官認為黃男沒有醫師資格，卻以拍打對林女執行醫療行為，依他犯非法執行醫療業務罪，處9月徒刑。可上訴。

判決指出，林女因有吞嚥困難的症狀，2021年12月15日早上由堂姊陪同，找黃男拍打處理。黃男聽到林女還有睡眠不佳、高血壓的症狀，就按照自己撰寫的書籍「你就是神醫」裡，有關高血壓的內容替她治療，拿拍痧板拍打林女後背、雙肩下方等身體部位，而後發現林女出現嘔吐、頭暈無力的症狀，黃男覺得情況緊急，繼續拍她腳底對她急救，後來林女自行起身被攙扶上車，黃男也向她收了2400元的拍打費用，然而林女回家後極不舒服，叫了救護車送醫，診斷為高血壓性中風，憤而對黃男提告。

黃男在偵訊時表示，「嘔吐在我們拍打界，其實很正常」，檢方發現，黃男在經營的臉書社團有2.4萬社員，黃男怕違反醫師法，在發文講解拍打的文章開頭會先聲明「以下為拍打小說連載，人物和情節皆為虛構的」，黃男在審理時也辯稱，因衛福部有公告民俗療法不受醫師法規範，他這些拍打行為只是促進血液循環，並沒有執行醫療行為等語。

堂姊證稱，當天黃男從8點多拍到10點多，拍完差不多快11點，林女躺在整復床上休息，黃男表示「這可能是正常狀況，因為拍完身體需要修復」，而嘔吐在拍打中，也被視為是正常現象，所以沒有將林女送醫，下午3點多，他們發現林女手腳無力，黃男便繼續拍她鼠蹊、腳底、頭頂穴道，因林女坐起來後還有吃竹薑黑糖、請她拿錢給黃男，所以覺得沒有急迫要送醫。

法官認為，根據黃男使用手法和證詞，黃男分別拍打林女的後背、鼠蹊、腳底、頭頂等處，以期達到「排病反應」，甚至想為林女解除意識不清的症狀，並非單純紓解筋骨，且黃男明知林女前來治療治療喉嚨吞嚥的問題，在林女嘔吐、昏迷後，仍持續以拍打腳底的方式，想幫她治療這些急診症狀，已屬醫療行為，主觀上已具治療林女疾病之目的，依犯非法執行醫療業務罪，處黃男9月徒刑，並沒收書籍「你就是神醫」上冊、下冊和2400元拍打費。可上訴。