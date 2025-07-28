快訊／泰柬和談登場！　2國領導人「面對面」現場照曝光

▲泰柬和談登場，馬來西亞首相安華（中）負責主持。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

泰國與柬埔寨的和平會談已於當地時間下午3時許（台灣時間下午3時許）在馬來西亞登場。兩國24日在邊境爆發致命衝突迄今，已經造成至少35死、逾200傷，另有超過20萬人流離失所，兩國關係持續惡化。

BBC與路透社等外媒報導，會談由東協（ASEAN）輪值主席國馬來西亞居中安排，舉辦於吉隆坡（Kuala Lumpur）近郊的首相官邸，並由大馬首相安華（Anwar Ibrahim）主持。最新照片可見，2國領導人已經就坐，美中官員也到場協調。

▲安華居中協調。（圖／路透）

▲泰國代理總理普譚。（圖／路透）



▲柬埔寨總理洪瑪內。（圖／路透）



柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）親自出席，並且呼籲「立即停火」。泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）也率領談判小組出席，但稱必須評估柬埔寨在會談期間是否展現誠意。泰國政府發言人吉拉育（Jirayu Houngsub）先前曾表示，「泰國政府依然致力於捍衛國家主權，以及每一寸領土的完整性。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表示，他與川普總統將持續密切關注情勢，「我們希望這場衝突盡快結束。」川普也直言，2國關稅談判將會喊卡，直到戰鬥停止為止。

儘管川普稍早宣布2國已經同意停火，周末期間雙方依舊持續戰鬥，柬埔寨更指控泰軍28日清晨、也就是和談當日稍早，至少對2個地點展開襲擊。

▲洪馬內與普譚都親自出席和談。（圖／達志影像／美聯社）



2國爭端可以追溯到100多年前，法國占領柬埔寨後所劃定的柬泰邊境，多年來雙方持續發生零星衝突，造成士兵與平民喪生。在最近一波衝突中，雙方互控挑起事端，不顧國際社會呼籲，持續戰鬥。

今年5月，一名柬兵因雙邊交火喪生後，緊張局勢開始升級。7月16日，泰軍在邊境巡邏時誤觸地雷，導致至少3名士兵受傷，其中一人被迫右腿截肢，讓雙邊關係再度惡化。

24日，兩國互相指控彼此率先開火。泰國宣稱一切衝突始於柬軍部署無人機監視邊境泰軍，柬埔寨則堅稱是泰兵引發衝突，因為他們違反了先前的協議，朝向一座高棉印度教寺廟推進。