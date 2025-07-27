民進黨「大罷免」全軍覆沒！　美學者唐博偉預言：第二輪也不樂觀

▲國民黨支持者聚集在台北，參加反對罷免運動的集會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣「大罷免」投票結果出爐，24席在野黨立委的罷免案全數遭到否決，無法罷免成功。對此，長期觀察台灣政治的美國學者唐博偉（Bo Tedards）分析，華府可能對民進黨當局在大罷免敗得一塌糊塗感到失望。他預測，8月第二波罷免投票頂多只能撼動1到2席。分析人士指出，此次挫敗勢必加重總統賴清德的施政難度。

根據美媒《華盛頓時報》，這場由基層與公民團體所發起的「大罷免」行動，原本意圖罷免在野陣營中疑似抱持親中立場的立法委員，藉此逆轉在立法院朝小野大之劣勢。不過，初步開票結果顯示，24名遭點名的立委全數挺過危機，未有任何一人遭到罷免。這對賴清德而言無疑是一記重擊。

唐博偉指出，此次罷免結果形同「全面潰敗」，他原本預期至少會有部分立委失守，沒想到全數保住席次。他表示，儘管民進黨強調罷免行動並非由總統主導，但各界普遍視其為賴政府挽回國會主導權的一次嘗試，因此失敗責任也將回到總統身上。

唐博偉進一步評估，8月預計舉行的第二波罷免投票，至多有可能罷免1至2席。

據悉，賴清德2024年5月就任總統，雖勝選總統大位，卻無法在立法院取得過半席次，反由國民黨與民眾黨合作掌握主導權。反對陣營接連否決預算與人事案，賴政府多項政策推動受阻，政治對立態勢加劇。

《美聯社》報導指出，部分在野立委已釋出和解訊號。遭點名為親中派的國民黨立委傅崐萁認為，罷免失敗顯示賴清德應與在野黨對話，「為台灣尋求在動盪世界中的穩定道路。」

觀察人士指出，台灣此次「大罷免」是全球罕見的大規模全國性罷免投票實驗，雖結果未如預期，但已成功引起國際矚目。唐博偉提醒，朝野當局若持續對立，恐引發更深層憲政風險，尤其司法院仍陷於癱瘓狀態，應審慎因應。