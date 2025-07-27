　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民進黨「大罷免」全軍覆沒！　美學者唐博偉預言：第二輪也不樂觀

▲▼國民黨支持者聚集在台北，參加反對罷免運動的集會。（圖／路透）

▲國民黨支持者聚集在台北，參加反對罷免運動的集會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣「大罷免」投票結果出爐，24席在野黨立委的罷免案全數遭到否決，無法罷免成功。對此，長期觀察台灣政治的美國學者唐博偉（Bo Tedards）分析，華府可能對民進黨當局在大罷免敗得一塌糊塗感到失望。他預測，8月第二波罷免投票頂多只能撼動1到2席。分析人士指出，此次挫敗勢必加重總統賴清德的施政難度。

根據美媒《華盛頓時報》，這場由基層與公民團體所發起的「大罷免」行動，原本意圖罷免在野陣營中疑似抱持親中立場的立法委員，藉此逆轉在立法院朝小野大之劣勢。不過，初步開票結果顯示，24名遭點名的立委全數挺過危機，未有任何一人遭到罷免。這對賴清德而言無疑是一記重擊。

唐博偉指出，此次罷免結果形同「全面潰敗」，他原本預期至少會有部分立委失守，沒想到全數保住席次。他表示，儘管民進黨強調罷免行動並非由總統主導，但各界普遍視其為賴政府挽回國會主導權的一次嘗試，因此失敗責任也將回到總統身上。

唐博偉進一步評估，8月預計舉行的第二波罷免投票，至多有可能罷免1至2席。

據悉，賴清德2024年5月就任總統，雖勝選總統大位，卻無法在立法院取得過半席次，反由國民黨與民眾黨合作掌握主導權。反對陣營接連否決預算與人事案，賴政府多項政策推動受阻，政治對立態勢加劇。

《美聯社》報導指出，部分在野立委已釋出和解訊號。遭點名為親中派的國民黨立委傅崐萁認為，罷免失敗顯示賴清德應與在野黨對話，「為台灣尋求在動盪世界中的穩定道路。」

觀察人士指出，台灣此次「大罷免」是全球罕見的大規模全國性罷免投票實驗，雖結果未如預期，但已成功引起國際矚目。唐博偉提醒，朝野當局若持續對立，恐引發更深層憲政風險，尤其司法院仍陷於癱瘓狀態，應審慎因應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟：社會敗類　
快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！　死傷不明
快訊／瑟七等5啦啦隊慕獅女孩　宣布離隊！
快訊／失蹤一夜找到了！15歲少年成冰冷遺體
快訊／蕭美琴發聲：好多需要審視檢討
柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰8府拉警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！死傷不明　民宅遭炸爛畫面曝

柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

民進黨「大罷免」全軍覆沒！　美學者唐博偉預言：第二輪也不樂觀

以色列宣布「戰術停火」　加薩3區天天休兵10小時

日本女童泳池內遭「強脫泳衣」！　25歲男被逮認：我忍不住

中國製戰機淪「空中炸彈」！失事墜校園31死、165傷　10年摔毀8架

沖繩石垣島麥當勞重新開幕！與那國島民笑：不用拿護照到台灣吃了

爆大規模返鄉潮！10萬柬埔寨人緊急撤離泰國　人海畫面曝光

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

快訊／泰軍炮擊「柬埔寨平民區」！死傷不明　民宅遭炸爛畫面曝

柬埔寨部署PHL-03火箭炮！一次可炸8座足球場　泰邊境8府拉警報

土耳其熱爆！飆50.5℃破紀錄　野火燒不停13人救火亡

路面突消失！女駕駛「5秒內」墜天坑　驚悚畫面曝光

民進黨「大罷免」全軍覆沒！　美學者唐博偉預言：第二輪也不樂觀

以色列宣布「戰術停火」　加薩3區天天休兵10小時

日本女童泳池內遭「強脫泳衣」！　25歲男被逮認：我忍不住

中國製戰機淪「空中炸彈」！失事墜校園31死、165傷　10年摔毀8架

沖繩石垣島麥當勞重新開幕！與那國島民笑：不用拿護照到台灣吃了

爆大規模返鄉潮！10萬柬埔寨人緊急撤離泰國　人海畫面曝光

正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

日本點餐1狀況　女店員翻白眼「突切換中文」！她呆愣：濾鏡幻滅

資訊爆炸的時代！「篩選資訊」是避免時間與情緒的浪費

山西暴雨巴士失聯！載有12名外出務工人員

布勃利克勇奪基茨比厄爾冠軍　連續兩站ATP巡迴賽封王

前米其林餐廳日籍主廚留台創業　全預約制日料「月白」落腳台北

蟬聯四屆米其林綠星！隱身陽明山與世隔絕　竹簾包廂欣賞禪風庭院

國6「國姓1號隧道」連環撞！4車頭尾相連　10多人無奈下車

大支「罷免歌」嗆五月天遭反噬！周杰倫昔轟「社會敗類」：需教訓

IBA中華少棒8強不敵巴西　PK退地主與韓國爭第五名

【罷免失敗】王鴻薇哭了：會加倍努力回應大家

國際熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

Google地圖「1功能」要掰了！

快訊／川普：泰柬同意停火　不然就課36%

知名神廟竟「毀屍滅證」數百具　清潔工爆：婦幼受到性侵

韓媒評「大罷免失敗」：親中立委大獲全勝

民進黨「大罷免」全軍覆沒　美學者：不樂觀

北韓「全面取締巨乳」　路上看到就帶去檢查

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

罷親中立委慘敗！《時事》：恐加深台朝野對立

「毒梟奶奶」操縱家族販毒網！

港媒：民進黨誤判情勢　選民拒絕政治報復

川普點頭關鍵！　日美關稅談判內幕曝

自家後院裸體被Google街景拍下　獲賠37萬

柬士兵前線爽拍TikTok！自爆：我們先開火

更多熱門

相關新聞

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄

曹興誠823罷免不玩了　趙少康酸始亂終棄

首波大罷免失利，領銜人之一的聯電創辦人曹興誠今（27日）表示，「放下」823第二波罷免，讓民進黨去努力，那是藍綠對決的仗，「責任重大，我們承擔不起！」前中廣董事長趙少康受訪時諷刺，曹興誠以為自己鈔票多，就可以為所欲為，想在台灣掀起腥風血雨，最後大罷免大成空，就想拍拍屁股走人，說什麼8月23日第二梯次罷免不玩了，完全就是始亂終棄。他也警示民進黨如果不斷尾求生，就等著被曹興誠尾巴咬狗了。

游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯了兵家大忌

游盈隆分析大罷免失敗3因素　選錯戰場犯了兵家大忌

罷免失敗黨內、政院要調整？　綠委：會檢討

罷免失敗黨內、政院要調整？　綠委：會檢討

大罷免失敗！Cheap嘆極端支持者把人都嚇跑了

大罷免失敗！Cheap嘆極端支持者把人都嚇跑了

「大罷免大失敗」的殘酷現實　選舉的經濟學

「大罷免大失敗」的殘酷現實　選舉的經濟學

關鍵字：

北美要聞大罷免唐博偉Bo Tedards

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面