川普關稅倒數5天！印度爆「談判一團亂」　卡關癥結點曝光





▲川普對等關稅8月1日寬限期即將截止。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與印度的貿易談判據信陷入僵局，儘管總統川普暗示很快就能達成協議，但如今美印似乎不太可能在8月1日最後期限之前達成協議。南華早報援引知情人士消息指出，雙方協商狀況「完全是一團糟」（total mess）。分析指，川普政府力推農產品、乳製品市場開放計畫，但這兩項卻是印度難以退讓的紅線。

川普今年4月稱要對印度進口商品加徵26%的報復性關稅，理由是印度對美國商品課徵高關稅，且設立多項非關稅貿易壁壘。歷經數月談判，印度官員表示，印度與美國的談判正積極推進，聚焦擴大市場互通、降低關稅與非關稅貿易壁壘，以及深化供應鏈整合；白宮官員也說，美國正持續與印度針對貿易問題進行富有成效的溝通。

只不過印度首席談判官亞格拉沃（Rajesh Agarwal）赴美進行第五輪協商之後，未發布任何聯合聲明，且預計美印未來數周也不會有任何談判磋商。印度談判團隊預計8月中旬才會重返華府。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」美印政策研究主任羅素（Rick Rossow）認為，儘管印度貿易部長態度樂觀，且美印談判初期進展迅速，但在最後收尾階段總是最艱難，「（美國與印度）在8月1日之前達成幾乎是不可能的事」。

報導指出，如今談判問題點與農產品市場准入、乳製品有關。印度堅決反對美方提出的擴大市場准入要求，主要擔憂衝擊國內農民生計，且農民是莫迪政府重要政治基本盤。此外，印度基於宗教文化考量，對乳製品進口設置嚴格門檻，要求進口牛奶須獲認證確保來源牛隻未食用含動物成分的飼料。

羅素指出，農產品和乳製品議題都是印度難以退讓的紅線，涉及高度敏感的政治界線，最理想的協議是開放美國商品進入印度市場，鎖定印度農民較不優先考慮的農產品爭取有限實質的市場開放。