誤將眼鏡蛇當玩具！1歲男童把蛇活活咬死...昏迷急送醫

▲男童先咬了幾口眼鏡蛇，再用手把蛇撕成兩半。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

有毒的眼鏡蛇是許多民眾害怕的動物之一，避之唯恐不及。最近印度傳出一名1歲男童誤把眼鏡蛇當玩具，徒手抓眼鏡蛇撕咬，嚇壞家長；意外的是，眼鏡蛇被撕成兩半，當場死亡，而男童昏迷後經過及時治療，奇蹟生還，體內更沒有中毒的跡象。

綜合外媒報導，印度比哈爾邦貝蒂亞一處村莊在當地時間25日傳出驚悚事故，一名老婦透露，她的1歲大孫子在家玩耍，一隻長約0.6公尺的眼鏡蛇鑽進家中，孫子竟然把眼鏡蛇當成玩具，徒手撿起來玩，先咬了幾口眼鏡蛇，再用手把蛇撕成兩半，導致眼鏡蛇當場死亡。

而把眼鏡蛇玩死的男童當下昏了過去，一家人嚇得將他送到醫院急救。報導中指出，醫療團隊分析眼鏡蛇被男童咬傷頭部和口腔，才會死亡；至於眼鏡蛇的毒液對男童影響不大，雖然害他昏迷，但不足以致命，經過及時治療已無生命危險，醫師指出，男童目前情況穩定，沒有明顯中毒跡象，仍在觀察中。

男童撕咬毒蛇奇蹟生還的事情被分享到大陸微博，許多網友不免嘖嘖稱奇，「這也太厲害了，初生之犢不畏虎」、「還得是印度啊」、「乳牙就能把眼鏡蛇咬死，太兇殘了吧」、「真假？1歲童輕輕鬆鬆殺毒蛇喔」。

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