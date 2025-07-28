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大陸 大陸焦點 特派現場

結婚不到48小時！新娘捲款131萬火速跑路　腹中娃也是別人種

（示意圖／Unsplash）

▲年輕女子涉詐婚騙財。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸一名90後路姓女子因被法院列為失信被執行人，為償還賭債，採取結婚手段騙取一名男子聘金、下轎禮金等共計人民幣32萬餘元（約新台幣131萬元），並於婚禮隔天藉口離開，去年4月13日因涉嫌詐騙罪被警方抓獲。河北邯鄲市中級人民法院近日作出二審裁定，駁回路女上訴，維持原判。

根據《紅星新聞》報導，一審法院查明，路女因拒不履行生效判決，被邱縣人民法院列為失信被執行人。2023年11月，她通過媒人介紹與河北雞澤縣的趙男相識，並產生了用聘金償還債務的想法。為騙取男方信任，路女找來他人冒充父母，同趙家人見面商量結婚事宜，雙方於去年1月24日舉辦婚禮。

婚禮隔天，路男藉口去天津要帳離開趙家，此後未再與其共同生活。期間，路女陸續以租賃倉庫、定親辦酒席、天津火鍋店平帳等理由，共騙取趙男定親禮金、結婚彩禮、下轎禮金及購買黃金飾品等財物，共計人民幣32萬餘元，不法所得用於賭博、還債及個人消費。

在與趙男談婚論嫁時，路女一直與他人保持不正當男女關係並懷孕。路女供稱，她曾結婚並育有1女，在與趙男認識前，她因打麻將等欠了40、50萬元的賭債，想用聘金還一部分賭債。

法院認為，路女以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物數額巨大，其行為已構成詐騙罪，考量案發後她已退還被害人部分損失，對其酌情從輕處罰。今年2月21日，雞澤縣人民法院作出一審判決，判處路某有期徒刑5年，並處罰金5萬元，同時追繳違法所得，退賠給被害人。

路女提出上訴，認為一審判決量刑過重。邯鄲市中院審理後認為，一審判決在量刑時，已考慮到被告在案發後退還被害人部分經濟損失的情節，從輕處罰，量刑並無不當。今年5月，邯鄲市中院作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

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