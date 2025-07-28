巷口貼滿她的照片！女5年積欠387萬　融資公司「暗黑話術」曝光

▲融資業者下游、旁支複雜，以合法外衣經營手機貸、商品貸等「萬物皆可貸」的融資業務，近年引起許多人倫悲劇。（圖／資料照）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

疫情陰霾或許已從日常生活中淡去，許多人以為終於重回正軌，殊不知，真正的浩劫已悄然展開：「後疫情時代的債務風暴」才是這場災難真正的延長賽。

《東森新媒體ETtoday》深入調查融資業亂象過程中發現，每一位受害者的遭遇看似各自獨立，背後竟幾乎都繫於同一個轉折點：疫情。絕大多數當事人的困境始於疫情衝擊，生活壓力陡增，經濟防線瞬間崩潰。

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66歲的羅阿姨於2024年結束了經營8年的早餐店，原本她計劃拿出退休金頂下店面，期待在不依賴兒女金援的情況下，穩健經營屬於自己的第二人生。然而，連續向融資公司借款的決定，讓她的生活徹底失序...

採訪那天，她遲到半小時，手機未接、訊息未讀，直到我們以為她可能臨時取消，她才匆匆現身，滿臉歉意地說：「不好意思，我剛剛去繞了一圈……確認附近有沒有催債的人。」

她從沒想過大富大貴，只盼晚年能靠自己。那筆靠餐飲打拼存下的退休金，本想拿來做點小生意，讓人生穩穩落地，卻沒料到，踏出的那一步，竟讓她一路滑進債務的深淵。

羅阿姨自述：

我不想伸手跟孩子要錢，那是做媽媽的原則。我在餐飲業做了一輩子，凌晨3點出門、一天站10幾個小時，從不喊苦。好不容易存了50幾萬退休金，打算拿30萬和朋友合開早餐店，剩下20萬當周轉。不求賺大錢，只求穩穩過下半輩子，不靠兒子、靠自己過生活。

但人生不是照劇本走的。朋友臨時抽手，接著我媽心臟開刀，我咬牙湊錢處理。沒想到，疫情來了，三級警戒一宣布，生意就像突然斷電，連續幾個月沒幾個客人。

我急了，找銀行貸款卻被打槍：「年紀太大、金額太小、沒擔保品。」我只好去找地下錢莊借3萬應急。本來想說等生意好起來再還，沒想到不到兩個月滾到9萬，錢莊「好心」介紹我去融資公司：「那邊利率比較低，妳先把這邊還了。」

我信了。

那個拿融資公司名片的代辦說可以幫我申請銀行信貸。我借了50萬，卻被當場扣掉7萬代辦費，只拿到43萬。全程，沒進銀行、沒去公司，就在便利商店簽文件。那時候我只想把店救起來，沒細想。

我一直按時還款，沒拖欠過。代辦又打來說：「妳紀錄不錯，可以增貸。拿去翻修店面，生意可能會更好。」我信了。用一台快8年的機車辦了25萬貸款，後續再用同一台車借了40萬、7萬。

更誇張的是，我根本沒車，但代辦說可以幫我「處理一台新車」，再去辦貸款。我去了車行拍了張照，業務就把車子開走了。他們用那台車辦了115萬貸款，我實拿只有25萬。

▲融資公司主打快速撥款、免看信用評分，常使得很多債務人越借越多。（示意圖；與本新聞無關／資料照）

每次新貸款一進來，都直接拿去還另一筆債，但不管怎麼還，都還不完，像在原來的坑裡，再挖一個洞。

我真的慌了，怕生意撐不下去，也怕還不了這些錢。代辦提議：「妳兒子來當保證人，可以貸更多。」我只好跪著拜託兒子幫我簽，他不情願，但看我哭了，還是簽了。從此他被拖下水，債主去他上班的地方，搞得他不得不辭職，現在只能打零工、靠日薪過日子。

我根本不知道自己到底欠了多少，只知道錢一進來就不見了。我開始怕接電話、怕開門，整天喘不過氣，半夜睡不著，腦子裡都是：「怎麼會變成這樣？」

我連娘家都不敢回。討債的在老家門口、巷口，貼我名字和照片，寫「欠錢不還」。我媽去市場買菜被指指點點，里長還私下問她：「你女兒是不是跑路了？」

我這輩子沒做壞事，也沒害人。只是想靠自己過生活，怎麼會走到這一步？有時候，我會在半夜睜眼望著天花板想，如果今晚睡著醒不過來，會不會比較輕鬆？

▲羅阿姨債務整理表。（點圖放大／圖／輔仁大學社會學系副教授吳宗昇提供）

經過詳細核算，羅阿姨最初因急需資金向地下錢莊借貸3萬應急，隨後轉向融資公司貸款，並透過代辦向銀行借款。短短5年間，檯面可統計的借款總額已達387萬，而後續衍生的利息複雜性高，難以精確統計，進一步加劇了她的財務負擔。