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《金保法》納管融資業　學者：僅補行為面漏洞、結構性問題仍未解

▲▼融資,借貸,融資公司,台北律師公會債務清理委員會主委林永頌律師。（圖／記者潘姿吟攝）

▲金管會以《金保法》納管融資業，銘傳大學法律學系教授顏廷棟認為，僅補行為面漏洞、結構性問題仍未解。（圖／資料照）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

今年6月，金管會發布5項法規，將12家融資租賃公司正式納入金融消費者保護法適用。規劃三階段將融資租賃公司納入金保法，第一階段是中租、裕融、和潤及日盛台駿4家上市集團旗下共12家融資租賃公司，9月起契約與催收管理等機制上線；第二階段納入金融機構轉投資的融資租賃公司，共13家；第三階段將租賃公會其他會員共15家納入金保法適用範圍。

銘傳大學法律學系教授顏廷棟指出，這表示先前融資業者不受《金保法》第8 條「播放廣告及進行業務招攬或營業促銷活動」、第9條「確保金融商品或服務對金融消費者之適合度原則」、第10條「充分說明金融商品、服務及契約之重要內容，並充分揭露風險原則」等規定約束，消費者往往在欠缺充分資訊與審慎判斷下，陷入高利率與強催收的困境。

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根據財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（簡稱：聯輔基金會）統計，自2016年起，每年平均處理超過300件消費者與融資公司之間的債務協商案件，顯示亂象早有跡可循。

不過，顏廷棟也直言，《金保法》納管雖具補充性，但僅補足部分「行為面」的缺口，卻難以徹底解決結構性問題，關鍵在於法律適用的錯置，《金保法》原設計是為保障投資型金融消費者，例如：銀行存戶、保險要保人、證券投資人，屬於「投資關係」；但融資公司與客戶之間是「借貸關係」，法律性質根本不同，若套同一規範，恐產生「牛頭不對馬嘴」的適用矛盾。

他也指出，金保法的保護對象本質上是具理財能力的中產階級以上族群，而非多數向融資公司求助的經濟弱勢者。這也是為何過去《金保法》觸及不到這些業者，現在雖試圖補救，但對實際借貸族群是否真能適用，仍充滿疑慮。

目前，金管會的立場傾向不另立專法，以現有《金保法》統一管理。然而，現實中，全台大大小小的融資業者可能多達數千家，僅選擇性納管大型公司，難免造成制度不公平，甚至助長規避監理的灰色空間。

更現實的考量，是金管會監理量能本就有限。其核心任務已涵蓋上市櫃與即將興櫃的金融機構，若再增加上千家融資業者的管理責任，恐將人力超載。顏廷棟分析，這也可能導致金管會、經濟部、財政部之間，互推監理責任，反而造成監管職責模糊風險。

▲▼立法院財政委員會5/22由召委賴士葆召開公聽會談，融資公司法，金管會副主任委員陳彥良發言。（圖／記者潘姿吟攝）

▲立法院財政委員會5/22公聽會，金管會副主任委員陳彥良指出，金管會主要監理對象除了現行的上市櫃公司及即將興櫃的企業，若還要再加上大量融資業者的管理業務，恐將超出其執掌範圍。（圖／記者潘姿吟攝）

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