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融資公司怎麼管？　學者提「折衷方案」：報備代替特許

▲▼融資。（圖／記者潘姿吟攝）

▲融資公司怎麼管？銘傳大學法律學系教授顏廷棟提出，可參考《多層次傳銷管理法》採行「報備制」取代特許制。（圖／資料照）

記者潘姿吟、林緯平／專題報導

從法律層面切入，從法律層面切入，銘傳大學法律學系教授顏廷棟指出，台灣目前對融資業者的監管存在重大缺口，最亟需補強的四大關鍵包括：從業人員專業證照、信用審查機制、違約金與利率上限、以及紛爭處理制度。面對是否設立《融資公司法》專法的爭論，他提出折衷建議，可參考《多層次傳銷管理法》採行「報備制」取代特許制，在兼顧監理目的的同時，也降低行政管制成本。

事實上，早在民國97年 (2008年) 時，行政院曾提出了「融資公司法」草案，在民國97年2月4日被送到立法院進行審議的。然而，該法案在當年因為金融海嘯爆發而「不了了之」。當時，建議自然人融資利率不得逾20%、非自然人上限為30%，不過因專法始終未設立，目前實務僅能適用《民法》，利率上限為16%。違約金部分亦無明確規範，僅依《民法》第252條：「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額」，導致法律效力不足、爭議頻傳。

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國際經驗：信用審查、利率上限、債務協商缺一不可

顏廷棟認為，若參考國際立法經驗，英國《消費者信貸法》、美國《城市借貸法》、日本《貸金業法》、新加坡與中國的融資法規，無一不針對融資行為訂立專法，明訂信用審核、利率限制、債務協商機制，並設有專責機構協助處理糾紛，保護借款人權益。

以日本為例，《貸金業法》除要求業者嚴格執行信用審核，也限制違約金比例，並透過債務協商機制協助借款人償還，減輕其經濟壓力。更進一步，《金融服務提供與利用環境整備相關法律》與「金融媒介協會」制度，則強化行業自律、提升產業秩序。

▲▼資料來源：銘傳大學113學年財金法律學系碩士班研究生王家廣 碩士論文「消費性借貸法律問題研究- 以先買後付為例」 指導教授：顏廷棟 教授 。（圖／專題中心製圖）

顏廷棟指出，若要強化整體融資市場秩序，必須強化對合作廠商、銷售中介的管理責任。這不只是單一業者的義務，更應建構一個「融資提供者與銷售方共同負責」的制度架構。

例如，2016年威爾斯美語補習班無預警倒閉，許多學員因與合作融資公司簽約，被迫承擔每人10至20萬元不等的債務。雖然可主張「經濟一體性理論」拒付貸款，但法院見解不一，消費者權益難以保障。

這類問題也反映在現行 BNPL（先買後付）模式中：表面上賣方與融資公司各自獨立，但實際上內部緊密結合，一旦商品或服務無法履約，消費者權益難以追索。顏廷棟認為，國家應透過法律明確界定雙方連帶責任。

折衷方案：借鏡直銷管理制度　採「報備制」代替特許制

關於是否應設立《融資公司法》專法，贊成與反對雙方各有主張，利弊並存。顏廷棟認為，若考量現實執行面的可行性，可採取較為折衷且管制成本較低的方式，仿效《多層次傳銷管理法》所採行的「報備制」。

所謂「報備制」，是一種低度管制原則，允許融資公司開業，無須經過如專法「特許制」般嚴格的審核程序。顏廷棟建議，金管會應制定《融資公司管理規則》，要求融資公司在營業前，須備妥相關文件與必要事項向主管機關報備，否則不得營業。

這種制度的優點在於：降低行政負擔、節省監管成本，同時也保留基本的監督機制。主管機關可隨時派員檢查報備資料的真實性，並應將所有報備資訊與查核結果公布於官網，供民眾查詢，協助消費者辨別並選擇可信賴的融資公司。

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