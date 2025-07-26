早餐店女員工偷吃已婚老闆！「店內親熱」完全不演　正宮崩潰了

▲早餐店女員工與已婚老闆發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名已婚男子阿雄（化名）與妻子結褵多年，怎料他在經營早餐店期間，竟與女員工小美（化名）發生婚外情，氣得正宮小莉（化名）告上法院。台北地院審理後，判小美須賠小莉15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，原告小莉與丈夫阿雄於2014年結為連理，婚後育有兩名年幼子女，家庭生活原本看似美滿。阿雄經營著一家早午餐店，而被告小美則是店內員工。儘管小美明確知悉阿雄已婚且有家庭，卻仍與其發展出不尋常的關係。

在2024年2月間，小莉發現阿雄的作息與行為舉止出現異常。她隨後在阿雄的手機中發現了阿雄與小美的LINE通訊紀錄。這些對話內容極其露骨，充滿曖昧與親暱，包含「老公…我到家囉」、「親愛的，難得今天比較早，趕快用用回家休息了」、「好喔！累壞了吧！趕快去洗澡休息一下」，等文字，2人更是一起幻想獨處的時光，讓小莉感到相當痛苦。

除此以外，多位證人也證稱，曾看見阿雄與小美舉動親密，甚至工作時還會互相餵食、摟腰等親密行為。此外，在對話紀錄當中，小莉也曾央求阿雄，希望阿雄不要再在小美家過夜、而是趕快回家，言語之間充滿痛苦。

台北地院法官審理後認為，小美明知阿雄已婚，卻仍做出逾越一般社交程度的親密往來，包括曖昧對話、公開場合的親密舉動，以及多次留宿過夜等行為，最終判小美須賠小莉15萬元，全案仍可上訴。