溫班亞瑪出關了！　10天閉關修行結束被授予「少林一段」

記者魏有德／綜合報導

NBA知名球星，身高221公分的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）昨（17）日傳出已結束少林寺沉浸式閉關修行。部分球迷今（18）日在大陸高鐵鄭州東站「巧遇」溫班亞瑪及隨行人員，異於常人的身材瞬間吸引不少路人的關注目光。透過網友拍攝的影片可以發現，溫班亞瑪戴著帽子聽著歌，精氣神放鬆的態度還吸引不少球迷上前打招呼。

▲溫班亞瑪在少林寺進行10天的沉浸式閉關修行。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，文班亞馬（溫班亞瑪，下同）自6月8日起在少林開啓沉浸式修行，全程僅留體能教練陪同。每日凌晨4:30起床訓練。在文班亞馬少林寺修行的10天，有不少網友都曾偶遇本人，有的照片顯示他正在爬山，有的視頻（影片）顯示他和助理一起跑步，還有網友稱，自己看到文班亞馬在打籃球。

根據上海廣播電視台、東方廣播中心「中華武魂」工作室公眾號消息指，溫班亞瑪還通過少林段品制考功評審，被授予「少林一段」段位，成為首位獲得少林武術段位的NBA球員。

對此，負責少林段品制考功培訓的鄭師傅表示，溫班亞瑪是來少林寺學習少林文化的，段品制也是少林文化的一部分，「他本人有無參加段品制考功，（因為）人太多了，暫時不太清楚。」

鄭師傅透露，「段品制下面有很多單位，都具備發證的資格。如果考生想要參加，需要先在當地培訓，再去報名考試，因為全國有很多地方都有培訓班，所以也不是必須來少林寺才能考。」

公開資訊顯示，少林功夫段品制分為「段位」和「品階」兩大系統。「段」是事物或時間的一環，通常指部分、階段，「段位」是在某個階段中的位置，由低至高依次為1段、2段、3段、4段、5段、6段、7段、8段、9段；「品」則有品質、品行、品格、品節、品德等含義，「品階」是指在品系中的階次，由低至高依次為1品、2品、3品、4品、5品、6品、7品、8品、9品。