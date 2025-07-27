正妹控外籍男同事暗巷性侵　一句「有種你就摸啊」吞敗

▲在酒吧工作的正妹指控外籍同事趁著酒醉對她性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在酒吧工作的正妹小美（化名）和店內外籍同事大衛（化名），兩人在2022年某日深夜爛醉後「感覺到了」，竟在酒吧旁的暗巷內「激戰」，事後小美向前男友哭訴遭到大衛性侵，前男友也找大衛理論並要求簽下和解書賠償80萬元，後來小美決定提告，但法官審理時發現，小美在兩人發生關係前，曾對大衛說「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，加上證人證詞矛盾，因此判大衛無罪。

判決指出，小美和大衛是高雄某酒吧的同事，大衛被控在2022年6月19日2時許，趁著爛醉的酒意，把小美拉到酒吧旁的暗巷，先逼小美幫他「吹」一下，後來更直接從後硬上，讓小美相當崩潰。

小美事後向前男友哭訴被「欺負」，前男友也找上大衛，並找來酒吧老闆娘當證人，雙方洽談賠償和解適宜，大衛因為怕老婆知道此事，也同意賠償80萬元。

不過，事後小美仍提告，法院審理時，大衛喊冤說，當時雙方是合意、你情我願的情況下，有了一些親密的行為，並沒有強制性交。

法院審理時，法官發現小美、前男友和酒吧老闆娘對於和解書由何人準備、內容由何人草擬等情，證述有重大不一致，因此大衛是否基於自由意志簽立和解書，且完全同意和解書上所載內容，仍有疑問。

此外，小美在作證指控大衛時，曾坦承案發時兩人原本在巷子裡聊天，大衛喝得很醉，突然就問她說能不能摸她的胸部，因為兩人認識很久了，她就半開玩笑的跟他說「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，也可能讓大衛誤以為小美同意後續的性行為，因此依照罪疑惟輕原則，因此判大衛無罪，全案可上訴。