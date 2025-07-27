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大罷免失敗！Cheap曝原因「人都嚇跑了」嘆：國民黨沒那麼強

▲Cheap分析為何日本不放颱風假。（圖／翻攝自Cheap臉書）

▲Cheap。（圖／翻攝自FB／Cheap）

記者鄺郁庭／綜合報導

首波大罷免落幕，百萬網紅Cheap今（27）日在粉專表示，海巡了一輪，網上認為大罷免輸的理由有三點，「1.國民黨動員能力太強」、「2.國民黨發錢太強」、「3.中共滲透太強」。但他直言「國民黨沒那麼強」，真正讓罷免失敗的原因，其實是激進支持者過頭行為嚇跑了中間選民，「你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多。」

Cheap在貼文中寫道，表面上大家都說是因為「國民黨動員能力強」、「國民黨發錢強」、「中共滲透強」等因素導致失敗，然後還繼續檢討選民，但他認為根本不是這樣，「國民黨支持者根本沒這麼多，每次政黨民調，哪次是老K贏的？」「真正決勝負的，是剩下的中間選民，但你怎麼對待他們的？」

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他指出這一年來整體氣氛太恐怖，激進派支持者讓人退避三舍，「不反共就是舔共、你不分藍綠就是賣台」、「街頭拍照會被po上網公審」、「講民生就是中共同路人」等等言論不斷，「這些人跟小粉紅有什麼差別？整天寫嘲諷文，嘴同樣生活在這塊土地上的人，努力把淺綠、中間選民推走，罵得很爽，但只剩下同溫層在取暖。」

他特別舉新北立委葉元之為例，「他本來最危險，但後來拜票遇到一位又跩又酷、手插口袋，講話咄咄逼人、態度囂張的青鳥，不斷在旁邊叫囂、挑釁
」，這個舉動根本是幫葉元之催票。

Cheap更直呼「同溫層太厚啦！」很多人選前以為24名立委會全倒，「結果選完才發現，沒穿褲子的是自己。」此外，他強調這次敗選也不是因為舔共的人多，「國民黨真的沒多厲害，真的舔共的也沒幾個」，但真的不是國民黨贏了，「是你把人推走了。」

對於部分支持者仍持續「檢討選民」，Cheap語氣諷刺地說，「你繼續罵、繼續貼標籤，下一次，失去的會更多」，直酸「請繼續你的表演。」

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