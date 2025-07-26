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柬埔寨士兵前線「爽拍TikTok」影片外流！　自爆：是我們先開火

▲▼柬埔寨士兵前線「爽拍TikTok」！　自拍片外流：是我們先開火。（圖／TikTok）

▲柬埔寨士兵爽拍TikTok，自爆是柬軍先開火。（圖／TikTok）

記者王佩翊／編譯

泰柬邊境衝突持續升溫，雙方皆指控是對方率先開火，陷入羅生門。然而26日卻有一段疑似是柬埔寨前線士兵拍攝的影片外流。影片中，一名柬埔寨士兵在戰壕中對著鏡頭用高棉語說道，「小弟，大哥先開火了，今天是24日，等不了了。」這段影片也被視為是柬軍率先開火的間接證據，不過目前真實性尚未被證實。

泰國TikTok帳號@journey_of_the_past_new在26日上傳了一段引起熱議的影片，內容是一名身穿柬埔寨軍服的士兵躲在戰壕中，臉帶微笑地用高棉語對著鏡頭自拍影片。這段影片被一名聽得懂高棉語的網友發現後，隨即逐字翻譯，而相關內容也讓泰國網友大為震驚。

根據影片內容，該名柬埔寨士兵說，「小弟，哥哥我先開火了喔，今天是24日。我已經先開火了，不等你們了。他不是小孩了，他先開火了。我先來，你們等著，27號再上吧。」

負責翻譯的網友表示，不知道這名柬埔寨士兵口中的「你們」是誰，也無法證實柬埔寨是否有其他部隊計畫在27日發動攻擊。

這段影片曝光後，立即在泰國網路社群掀起熱議，許多泰國網友紛紛湧入觀看並留言指出，這根本是自己公開證據，直接承認是柬軍自己先開火。不過該段影片尚未被證實其真實性，柬方也未對此做出回應。

聯合國安理會25日下午3時舉行閉門會議，討論泰柬邊境衝突事件，然而泰柬雙方都堅稱是對方先開火。

@journey_of_the_past_new #CambodiaOpenedfire #Cambodiastartedthewar #CambodiaOpenedfire #JusticeforThailand #SAVEThailand #CambodiaAttackingHospital #CambodiaAttackingThaiPeople #fyp #foryou #foryoupage ♬ เสียงต้นฉบับ - GOLDEN DAYS(SIAM)
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