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泰國宣布：原則上同意與柬埔寨停火　盼儘快展開雙邊對話

▲泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

▲泰國與柬埔寨邊境交火。圖為泰國部隊朝柬埔寨一側開火。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

泰國當局26日表示，原則上已同意與柬埔寨停火，並準備展開雙邊對話，盼能結束這場已持續數日、造成至少33人死亡的激烈衝突。此一發展顯示，在國際關注與壓力下，雙方可能朝著和平解決邁進。

法新社報導，美國總統川普稍早分別與泰國與柬埔寨領導人通話，敦促雙方結束衝突並舉行對話，並聲稱雙方均已「迅速達成」停火共識。隨後，泰國外交部對外發布聲明，確認已與美方進行溝通，並同意「原則性停火」。

聲明指出，川普與泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）通話期間，普譚向川普表示，泰方願意配合國際社會期待，推動停火，但也強調「希望柬埔寨方面展現誠意」。他也透過川普轉達，泰國希望盡快展開雙邊對話，商定具體的停火措施與後續程序，期望最終能和平解決這場邊境爭端。

根據泰國方面提供的初步統計，自衝突爆發以來，泰柬邊境地區已有超過15萬人因戰火被迫逃離家園，災情持續擴大。雙方軍方至今仍在邊境地區部署重兵，部分村落遭砲火波及，導致平民傷亡慘重。

川普則在社群平台X上發文指出，泰國方面「已原則性同意停火」，並讚揚這是朝向和平的重要一步。他也強調，美方將持續關注事態發展，並願意協助雙方維持穩定

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