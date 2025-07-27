徐巧芯嗆卓榮泰下台、內閣改組　「多次明示大罷免已不適任」

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免後，朝小野大的國會版圖不變，外界關注未來的行政立法兩院應如何互動才能化解僵局？國民黨立委徐巧芯今（27日）表示，行政院長卓榮泰應該要立刻下台，內閣要立刻改組，卓榮泰多次明示要大罷免，這已經不是一個行政院長該做的事了，還說部會審預算要讓別人審，到底是有什麼仇恨？

▲徐巧芯今日謝票前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

徐巧芯今日一人獨自車隊掃街，被問到怎麼沒有隨行幕僚陪伴？徐巧芯受訪時笑說，會用輪休的方式讓員工去休息，因為國會延會到八月底，所以辦公室也不能沒人，這一個半月每天操勞的情況，他們真的辛苦了。

對於安然度過大罷免，徐巧芯說，松信區民進黨重兵壓陣，自己從頭到尾追求的都是不同意票要高過同意票，其實也沒想到那麼多人都投下不同意，「我2024得票率是52%，這次不同意是54點多，比原本還多出2%，這種全面集火攻擊下，府黨媒全面對我開戰的情況下，還有這樣的成長，真的很感謝鄉親愛護。」



徐巧芯也要求內閣應立即全面改組，民進黨很多部會官員都不適任，以經濟部長郭智輝舉例，明明川普關稅戰是重中之重，但還卻對台電員工說不想做就不要做，還說救災一百分，種種失格案例族繁不及備載，卓榮泰應該立刻下台、內閣立刻改組。