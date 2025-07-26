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分析／北市5藍委全過關　蔣萬安成「藍營戰神」提高接班梯隊地位

▲▼蔣萬安、戴錫欽與北市五藍委共同開記者會回應大罷免結果。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安率北市五藍委共同開記者會回應大罷免結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024年大選後立法院朝小野大，2025年1月民進黨立院黨團總召柯建銘吹起「大罷免」號角，公民團體迅速響應，最後結果卻是24名藍委全數過關，大罷免大潰敗。對台北市長蔣萬安而言，力保北市5藍委，是他的重中之重，所以他提前啟動母雞輔選，短短四周內與徐巧芯、王鴻薇各合體粗估有15次，從先前「倒閣說」到日前「面諫」賴清德總統，一改低調保守作風，完全「硬起來」，不僅帶動蔣萬安2026連任效應，提前激發蔣萬安在黨內領導的爆發力，更是為將來黨內接班而鋪路。

北市5席立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀一開始就遭民進黨全力鎖定，蔣萬安在藍委二階連署成案後，便跳下來當台北隊長力拚「保5」，與5席藍委綁在一起全力輔選，所到之處可以感受蔣萬安號召力，甚至蔣萬安也走出北市全台走透透，台中、新北、新竹等，成為反罷造勢藍營全台輔選最強母雞之一。

▲▼台北市長蔣萬安陪同國民黨立委徐巧芯南松車掃。（圖／記者陳家祥攝）

▲選戰倒數，蔣萬安頻頻與徐巧芯合體宣傳反罷免。（圖／記者陳家祥攝）

尤其徐巧芯、王鴻薇因仇恨值過高，成為罷團「必罷」對象，尤其王鴻薇身處的第三選區為蔣萬安本命區，由偏綠的中山區和偏藍的北松山區組成，王鴻薇立委選舉能贏，都是以北松山的票來補中山區的不足，但此次罷免是前所未有的選戰，罷免方和反罷方透過社群網路、廣告看板、地面組織、媒體甚至是陸戰的直接交鋒，連過去一直都穩穩的「深藍區」似乎出現了鬆動，儘管罷免戰最終還是回歸「修行在個人」，端看立委本身的政績及有無深耕選區，但過去在此區出身的的前藍委、台北市長蔣萬安在最後階段幾乎天天和王鴻薇合體拜票，創造大量媒體曝光度，高喊「守住王鴻薇就是守住蔣萬安！」可見對此區的重視與壓力。

▲▼ 蔣萬安陪同王鴻薇掃街，宣傳726投下不同意罷免票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安輔選王鴻薇不遺餘力。（圖／記者崔至雲攝）

蔣萬安要守住本命區，勢必得從「溫良恭儉讓」快速蛻變成藍營戰神，尤其蔣萬安「單挑」賴清德總統這一局，就有「當未來領袖的指標意義」。在大罷免投票倒數不到10天時，蔣萬安、賴清德總統同場視察北市城鎮韌性演習，蔣萬安便當著美國在台協會台北辦事處處長谷立言的面，面諫賴清德總統「我們都是一家人，槍口絕對不對內」，蔣萬安此舉無疑在大罷免氛圍下，提振了藍軍信心。

黨內人士直言，「蔣萬安的轉變，成功拉回藍營支持者信心。」國民黨支持者一直都在等一個可以重整帶領國民黨往前走的政治人物，藍營在馬英九、韓國瑜之後，的確比較欠缺一個「期待感」夠的政治明星，讓支持者追隨，從這次反罷免，支持者有在蔣萬安身上看到「期待值」。蔣萬安在這次反罷免第一時間挺身而出，讓藍營支持者對蔣萬安期待值拉高，儘管蔣未必挑戰2028，但帶領北市五藍委全數安全過關，已確定了未來領袖人物的指標性。

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