挺過罷免案！台中3席全保住　藍委齊謝盧秀燕「市政助攻」

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔今天順利通過罷免關卡，三人認為，除了是人民表達對總統賴清德的不信任投票之外，更是一致感謝因為市長盧秀燕的認真市政，才讓不同意罷免遠高於同意罷免，未來將會配合市府全力爭取經費。

▲▼台中3席通過罷免關卡，黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋（左起）一致感謝盧秀燕市政助攻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔下午5點半和黨部主委顏文正共同舉行記者會，顏認為，今天雖然天氣時晴時雨，但還是吸引不少市民外出投票，投票率近6成，最後結果是不同意多於同意，顯見不少中間選民都認為無差別罷免，毫無正當性。

黃健豪分析說，過關的第一個原因，是大家肯定盧秀燕的市政表現，接著是對賴總統的不信任投票，去年剛選完，今年就罷免，1年就選了2次，他從拜票過程中了解，大家投票不是為了支持某個區域立委，而是透過不同意罷免表達內心不滿意見，他呼籲總統回歸國政，回歸正軌。

▲台中市黨部主委顏文正。

羅廷偉說，第一，他感謝由於市長的市政努力成績，讓大家順利過關，第二，黨部、議員、里長及台中3名立委團結一致，第三，最後這半年，台中立委通過了虐童案最重處死刑或無期徒刑、巴氏量表、2028無燃中火，還稅於民發1萬，突顯國民黨重民生，重經濟，選民的投票，顯見心中自有一把尺。