獨家／震撼彈！反罷成功　盧秀燕無意參選黨主席

▲盧秀燕。（圖／記者許權毅攝）

政治中心／台北報導

台灣史上最大規模的罷免今（26日)投票，國民黨3位台中立委成功安全過關，未被罷免，反罷成功的台中市長盧秀燕是否投入黨主席成為外界關注焦點。但據了解，雖然台中此次3位立委罷免案均未過關，但為了讓台灣好也為了國民黨的穩定發展與黨內和諧、還有緩解社會對立，盧秀燕本人無意參加此次國民黨主席選舉。

據了解，雖然台中此次3位立委罷免案均未過關，但為了讓台灣好也為了國民黨的穩定發展與黨內和諧、還有緩解社會對立，盧秀燕本人無意參加此次國民黨主席選舉。

國民黨主席朱立倫5月接受媒體專訪時，談到黨主席改選時程，他表示，目前改選時程不變，九月改選，十月交接，「我非常期盼順利交棒」。當時朱立倫也被問到，是否和黨主席人選呼聲高的台中市長盧秀燕有默契？朱立倫表示，他和盧秀燕有非常深厚的交情，很多人想見縫插針，「真的很難啦！」

而當被問到，黨內多人力拱盧秀燕接棒黨中央，朱立倫說，「很好」、「非常好」，「其實我的心情是非常期盼順利交棒」，讓黨愈來愈好；一直自許為總教練，要讓球隊贏、讓國民黨贏，是他最大的目標。

726罷免投票結果即將揭曉，目前開票趨勢顯示不同意罷免情勢看好，黨內今日下午傳出，國民黨中央預定依最初規劃，於下週啟動黨主席改選。有近朱人士放話，黨主席朱立倫自認已完成階段性任務，交棒的想法不變。