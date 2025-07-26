快訊／罷免失敗！　王鴻薇哭了：會加倍努力回報大家

記者蘇晏男／台北報導

首波大罷免投票今（26日）下午4時開票，目前北市5名藍委的不同意罷免票領先中。對此，王鴻薇下午5時40分在國民黨台北市黨部表示，現在整個包含中山區、北松山現在開票結果，「我正式宣布勝選」，非常感謝兩選區選民的智慧，願意給她機會、信任她，她會加倍努力回報大家。

王鴻薇說，真心要感謝松山區後援會跟多位中山跟北松山里長跟志工，不管炎日或下大雨都努力拉票，如果沒有他們，她沒有辦法度過這次難關，非常感謝他們。

王鴻薇哽咽透露，剛跟台北市黨部主委黃呂錦茹的先生通電，對方也第一時間發出祝賀，她也跟對方致意。黃呂現在被關在看守所，「我覺得非常惋惜」，今天的勝利無法跟黃呂分享、一起面對大家，「我覺得我們沒有讓黃呂主委失望」，希望黃呂能早日回來，一起繼續共同打拼。

王鴻薇表示，另外要非常感謝台北市長蔣萬安，蔣花了非常多時間幫她輔選、站台、車掃。最後，這一年多台灣社會非常紛亂，到目前為止，應該是第一波被罷免藍委都可以過關，應該算是全壘打，大家當然非常開心，這也代表他們責任重大，大家會攜手在立院繼續幫所以人打拼。

王鴻薇說，希望執政者，尤其總統賴清德，這一年台灣如此對立，真的讓國家空轉、讓社會太過內耗，這也是個起點，希望執政者有自己的高度，今天能夠替會台灣人民智慧、選擇，相信人民、台灣民主，國家不要再內耗，自己人裡找敵人，需要消弭對立、解決很多人民的問題。

王鴻薇表示，今天對藍委們是好的結果，但也是更大的責任，她再度感謝台灣人民的選擇，「謝謝你們願意信任我們」，謝謝你們展現台灣民主的成熟跟智慧，而她要對中山、北松山選民深深一鞠躬。

台北市長蔣萬安原先是北松山、中山立委，他2022當選台北市長後，由王鴻薇在立委補選成功接棒並連任，因此這次蔣也數次陪同王掃街拜票；此外，蔣今也第一個陪同王投票，就是要守住本命區。