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726投完「還有823大罷免」　雞排妹曬一張圖：車票買好了

▲台中高鐵站湧人潮，站務人員拿大聲公狂喊：開放車門玄關站立。（圖／記者謝盛帆攝）

▲8月23日高鐵已開放購票。（示意圖／記者謝盛帆攝）

網搜小組／劉維榛報導

今726首波大罷免，24藍委與新竹市長高虹安任期能否延續，就看晚點開票結果。不過有網友直呼，823還會有第二波罷免投票，有7位立委要面臨挑戰，包括新北市羅明才、新竹市林思銘、台中市顏寬恒、江啟臣等，提醒大家高鐵已經開放購票。就連雞排妹鄭家純也發文直呼，她已經買好車票了。

一名網友在Threads表示，她居然提醒忘了超重要的事，「823的高鐵票可以買了！」提醒8月23日第二波罷免案，大家務必抽出時間，回鄉投下神聖一票。

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底下網友也紛紛高喊，「需要的人快訂票」、「幫高調」、「擴散擴散」、「買高鐵票囉」、「推」、「擴擴喔喔」。

鄭家純稍早也在臉書粉專曬出車票，她已經買好台北回台中的高鐵車票，而且前一天就會先下台中，「車票買好了，823投票超人們記得買高鐵票，823當天的票可以買囉！」

其他網友也回應，「台中這次真的好多外國回來台灣投票，我看到了！感謝境外勢力的支持」、「823我也要回豐原投票」、「我很想回新北投票，但台鐵車票漲價太多」、「823全台都能投」、「歡迎回來～同鄉人」。

事實上，7月2日，中選會再通過南投馬文君、游顥罷免案；7月18日也通過新北羅明才、台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、竹縣林思銘罷免案，加起來一共7人，投票日則在8月23日。

此外，民眾黨推動核三重啟公投，將在8月23日投票。中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，行政院發言人李慧芝表示，反方代表人選確定為行政院能源減碳辦公室林子倫副執行長以及台灣電力公司曾文生董事長；民眾黨也證實，會找來和碩董事長童子賢擔任正方辯論代表。

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