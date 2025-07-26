花蓮選務人員爆另蓋選民印章「統計人數」　陳培瑜轟：清算人民？

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

今（26日）是大罷免投開票日，不過，民進黨團書記長陳培瑜指出，接獲花蓮縣選民回報，豐山活動中心的選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，居然把印章再拿去蓋在旁邊的一張A4紙上，稱要統計投票人數。「這樣的行為背後目的何在？」向她陳情的選民問，「這是要用來清算人民的嗎？」這樣的行為真的太丟民主法治的臉，花蓮國真的太誇張啦！

陳培瑜接獲花蓮縣選民檢舉，質疑花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心投開票所在搞鬼？選務人員拿選民的印章蓋在名冊後，照理說要立刻把印章還給選民，但是有花蓮的選民回報，豐山活動中心的選務人員居然把印章再拿去蓋在旁邊的一張A4紙上，說是要統計投票人數。

「這樣的行為背後目的何在？」陳培瑜質疑，選民說已經立刻現場反應，也在社群的對話Line群組裏提醒和再次抗議，但是選務人員竟然只說，「會將紙本全數收回選務中心，但請大家放心背後是廢紙沒有任何效力。」這是問A答B！典型的傅式話術！

陳培瑜說，過了大約20分鐘，選民一再的在社區對話Line群組裡面提醒和反應，並要求選務人員應該要現場銷毁這些蓋滿了印章的A4紙，選務人員竟然只回覆，「選務中心已收走並進行後續處理。謝謝關心與提醒。」

陳培瑜指出，向她陳情的選民問，「這是要用來清算人民的嗎？」這樣的行為有誰可以出來解釋是為什麼？是選務人員誤解了什麼？還是上面長官交代了什麼？這樣的行為真的太丟民主法治的臉，花蓮國真的太誇張啦！

陳培瑜強調，已經第一時間反應給相關行政機關，但她也要公開呼籲花蓮縣選委會選務人員請務必遵守行政中立。投票還有最後幾小時，請大家出門投票，也留意有沒有奇怪奧步！

▼陳培瑜爆料，花蓮選務人員另蓋選民印章要統計人數。（圖／翻攝立委陳培瑜臉書）