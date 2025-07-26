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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮上午罷免投票率約33%　無選務違規案件

▲▼大罷免，傅崐萁前往吉安國中投票。（圖／記者陳家豪攝）

▲立委傅崐萁前往吉安國中投票。（圖／記者陳家豪攝）

文／中央社

立委罷免今天投票，花蓮選務單位表示，花蓮市與吉安鄉上午整體投票率約3至4成，截至中午無選務違規案件。但花蓮一處投票所上午發生投票爭議，一名婦人質疑罷免票髒污，被選務人員列為「已領未投」的罷免票。

花蓮縣選委會總幹事李葳表示，截至中午沒有選務違規案件。花蓮縣選委會概估，上午已投票人數約6萬3000人，投票率約33%。

雖然上午無選務違規案件，但在花蓮市的進豐園區投票所發生投票爭議。一名婦人在投票所外表示，自己領完罷免票進入圈票處後才發現罷免票上有污漬，是在字體上面有圈選章的印記，跟選務人員反映後未獲合理處理，也無補救措施，認為自己的投票權益受損。

這名婦人說，擔心自己這張有污漬的票成廢票所以不願投入票匭內，所以走出圈票處跟選務人員反映，結果選務人員說必須要投進票匭，但她堅持不肯，選務人員就說這張票有爭議，所以放入「已領未投」信封袋內。

婦人說，既然要放入信封袋內，就要封起信封袋，這樣才知道這張票後面有沒有被動手腳；但選務人員表示不行，因為後面也許還有其他爭議票，都要放入這個信封袋內。婦人說，放入信封袋內的票也無法再取出投入票匭，等於這張票就是無效票。

選務人員表示，民眾在領取罷免票時就應檢查是否有髒污並立即反映，進入圈票處後就只能以「已領未投」處理。這也是今天該投票所首起選票爭議案件。

雖然雙方在投票所外各自說明立場後仍無法達成共識，但過程理性平和，這名婦人後來也和友人離去。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時，民眾應攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票。此外，今天不得從事競、助選與罷免活動，違者將開罰。

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