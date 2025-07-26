洪孟楷罷免案未過關　現身感謝支持者：台灣需要監督的力量

▲國民黨立委洪孟楷2024年以15.8萬票連任，為全國區域立委最高票。（資料照／記者李毓康攝）



記者彭懷玉／台北報導

新北第一選區立委洪孟楷罷免案未通過。稍早洪孟楷現身國民黨黨部時表示，「台灣需要恢復正常生活。」洪孟楷表示，近期觀察到行政院長帶頭造謠抹黑，甚至攻擊在野黨的委員，因此認為「台灣真的需要監督的力量，民主需要監督的力量。」

洪孟楷進一步呼籲，「行政院長卓榮泰應該要考慮下台負責」，且「內部團隊也應該要重整調整，以因應主流民意」。他強調，這才是符合投票結果的展現，期望執政黨能「誠摯、誠懇的回應台灣新的民意」。最後，他表示所有委員將「持續以專業監督理性問政的立場」，並感謝支持者，會為人民繼續打拼。並喊「台灣加油，中華民國加油。」

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與戰鬥藍代表趙少康等藍營大咖，一起出席「反惡罷」活動，力挺藍委洪孟楷。（資料照／記者崔至雲攝）



選委會公布新北市第一選區立委洪孟楷罷免案，洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，投票罷免立委有兩個要件，第1道門檻是同意票要超過25%，也就是10萬1265人，第2道門檻是同意票數要高於不同意票數，不僅投同意票未達門檻，不同意票數大幅領先同意票數，差距達到超過2萬票。

中國國民黨立委洪孟楷，出身政治世家，母親是國民黨前立委郭素春，父親洪璽曜曾任台鹽董事長。他曾任嘉義市文化局長、江宜樺辦公室專門委員、國民黨發言人與文傳會主委等職，2020年首次當選立委，並於2024年高票連任，以15.8萬票為全國區域立委最高票，得票率58.71%，創下該選區得票新高，後亦短暫擔任立院黨團書記長。