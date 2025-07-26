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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖先翔喊「這場大罷免沒有贏家」　盼朝野共同彌補撕裂

▲▼廖先翔出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲廖先翔。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

24位國民黨立委罷免案今天下午4點開票，新北市第12選區立委廖先翔的罷免案最終未過，讓國民黨在素有「七星區」之稱的北海岸選區維持地盤。廖先翔說，這場大罷免全台灣人民沒有贏家，呼籲大家團結起來，一起為台灣未來努力。

廖先翔表示，儘管這次投票結果已出來，但「這場大罷免絕對沒有任何一個贏家，全台灣的人民都是輸家」。他沉痛指出，「台灣的社會撕裂太嚴重了」。他期許，在未來的時間裡，「朝野共同彌補這段時間政治對立所帶來的撕裂」。廖最後呼籲，「大家一起來團結為台灣的未來一起努力。」

▲廖先翔及其他國民黨立委。（圖／翻攝自Facebook／廖先翔）

▲廖先翔及其他國民黨立委對民眾深深一鞠躬。（圖／翻攝自Facebook／廖先翔）

此外，廖也在粉專上表示，大惡罷結束了…但沒有任何一個贏家。廖先翔說，選舉結束了，內心長久以來的壓力得到釋放，但內心卻沒辦法真正的開心起來，這場惡罷撕裂台灣的社會太深了，執政黨為了政治目的，利用媒體優勢無所不用其極的散播不實訊息抹黑、抹紅，善良的百姓因此彼此仇視，過去那個人們互相協助、關懷的社會變了，期待今天過後，賴清德總統願意接納不同的聲音，團結國家，把中華民國全體國民的最大利益放在個人及執政黨的利益之上，相信這才是人民期待看得到的國家領袖。

▲▼ 罷免廖先翔團體二階送件 。（圖／記者崔至雲攝）

▲罷免廖先翔團體二階送件連署達3萬6744份。（資料照／記者崔至雲攝）

罷免行動由「七星齊心斷翔」發起，批評廖提案刪減多項外交與國防預算、甚至以宏都拉斯白蝦為理由砍外交部預算，引來「廖先蝦」之名。此外，廖家族多起土地與違建爭議，包括其父涉貪、違建莊園與佔地經營停車場等爭議，也成為選民不滿的焦點。

對選舉結果不如預期，七星齊心斷翔也發文表示，這一場仗，我們都已經盡了全力，從寒流到炎夏，從雨水到汗水，我們攜手走過半年的努力，相信所有人都已經看到了我們衷心感謝投下「同意罷免」的每一位公民，這六萬多張同意票，是我們同在的證據，是台灣民主最珍貴的資產，更是台灣人堅韌團結的展現。

我們當然有沮喪又傷心，但請大家擦乾眼淚，我們都努力過也盡力了，沒有後悔，而且這一切不會白費，因為我們認識了彼此，原來我們並不孤單。

這不是終點，而是前進的力量。我們思考下一步該做些什麼，為了迎接未來的挑戰，我們會開始累積公民的力量，並計畫籌備更多企劃，與在地接觸、生根。

我們不會讓這股力量消散，讓我們一起蓄積能量，等到下一次挑戰。請給我們一點時間準備，未來消息，將在齊心斷翔社群公開。

▲▼大罷免首波投票今（26日）登場，開票作業進行中。（圖／記者陳家祥攝）

▲大罷免首波投開票今（26日）登場。（圖／記者陳家祥攝）

選委會公布新北市第12選區（七星區）立委廖先翔罷免案，投票人數為26萬6243人，投票罷免立委有兩個要件，第1道門檻是同意票要超過25%，也就是6萬6561人，第2道門檻是同意票數要高於不同意票數。投票結果出爐，兩者皆未達標，罷免案未成立。

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