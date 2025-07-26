旗津氣墊水樂園7/26開張！42米滑水道超刺激　6設施免費玩到飽

▲旗津氣墊水樂園今日起，連續三周週末於旗津豐收廣場旁綠地免費開放。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

炎炎夏日，不知道要去哪裡遛小孩放電嗎？高雄市觀光局規劃的「旗津風箏節暨氣墊水樂園」往年活動備受親子家庭喜愛，今年的氣墊水樂園將於今（26）日起正式開張，連續3個週末都有超大型氣墊設施可以消暑玩水，而且通通免費玩到飽。

觀光局長高閔琳表示，今年旗津氣墊水樂園除了有經典的巨無霸戲水池外，更增設4座全新氣墊戲水設施，包括「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」及「城市滑水道」，讓孩子們玩得更盡興。

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▲▼旗津氣墊水樂園提供親子放電去處，還能順遊旗津。（圖／記者許宥孺翻攝）



高閔琳指出，今年水樂園特別融入童趣與體能挑戰概念，全新推出的「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」造型可愛又好玩。而全新升級的「城市滑水道」總長42公尺，刺激度十足，加上廣受歡迎的超大水池、水上滾球等設施，總計6座戲水設備。此外還有機械遊樂設施「礦山火車」，即使不下水也能同樂，滿足不同年齡層的需求。

除了豐富的水樂園設施，旗津豐富的人文景點與在地美食同樣值得探訪。觀光局表示，白天從高雄燈塔俯瞰壯麗港灣美景，欣賞色彩繽紛的彩虹屋，穿越浪漫的「星空隧道」眺望海天一線的絕美景致，再到擁有百年歷史的「旗津天后宮」參拜祈福，品嚐旗津老街的新鮮海產、烤黑輪、小卷及透心涼冰品。黃昏時刻，到充滿度假風情的「旗津沙灘吧」或網美打卡熱點「海之星沙灘俱樂部」欣賞夕陽美景，感多元風貌的旗津魅力。

▲從高雄燈塔遠眺壯闊港灣及彩虹屋。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲順遊旗津品嚐在地美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

旗津氣墊水樂園於26日正式開跑，連續三週六、日下午3點至晚上8點於豐收廣場旁綠地開放；而萬眾矚目的「2025旗津風箏節」將於8月2日至10日連續兩週六、日在旗津海水浴場盛大舉行，屆時將有超過百隻鯨魚、大章魚、海龜等海洋生物風箏齊飛天空，畫面超壯麗。