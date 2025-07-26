快訊／古拉爵員工舔抹布再舔餐檯！網怒：誰還敢吃　衛生局要罰了

記者許宥孺／高雄報導

南高雄一家知名百貨內的義式餐廳「義式屋古拉爵」發生食安爭議！竟有店員在Instagram上發布一段舔抹布再舔餐檯的影片，畫面被廣傳後，網友直呼「沒衛生、誰還敢去吃」。對此，衛生局表示，若影片違規屬實，將可依食安法裁處最低3萬元、最高300萬元罰鍰。

▲古拉爵員工舔抹布又舔餐檯，畫面一出引起眾怒。（圖／翻攝自threads）



「現在的人怎麼都那麼愛把犯罪證據拍出來啊！」有網友在threads上分享一段影片，一名身穿黑色制服的男店員疑似與拍攝者在玩「你說我做」挑戰，男店員聽從拍攝者的指令後，先是點頭，隨後突然趴向餐檯，舔了抹布後，再舔用餐區平台。這段影片被放上Instagram後，又被網友轉傳，痛斥「有夠噁心」，文末並hashtag直接點名店家是古拉爵。

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有網友看過影片後，表示自己很常吃到該門市消費，「說不定很多餐廳都有這樣的員工，但是直接這樣發出來是腦子壞掉了吧」、「我超喜歡吃古拉爵，我不會再去了好可怕」。

另有網友大酸古拉爵，「這就是你們的配方喔」。不過也有網友認為，這是員工個人問題，「請古拉爵提告」、「馬上享受到古拉爵後續求償及辭退令」。

衛生局表示，有關民眾於社群媒體反映，前鎮區某百貨餐飲店員工舌頭舔用餐區平台，涉食品安疑慮，衛生局尚未接獲民眾具體陳情，今日接獲媒體反映後立即派員前往調查中。

衛生局指出，針對社群影片所示，衛生局將依據現場查察結果釐清，若影片所示行為違規屬實，已涉違反《高雄市公共餐飲場所衛生管理辦法》第11條第4款及第5款規定，包括從業人員工作中不得有可能污染食品行為；廚房工作人員於工作中必須穿戴整潔工作衣帽，防止頭髮、頭屑或其他雜物落入食品中，必要時應戴口罩。可依《食品安全衛生管理法》第47條規定，對業者裁罰新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。