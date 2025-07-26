鄭麗君今仍在美談判關稅無法投票　卓榮泰：全力當她後盾

▲2025立委罷免投票日，行政院長卓榮泰投票。（圖／記者姜國輝攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票今（26日）登場，行政院長卓榮泰在投票完後表示，希望國人同胞能珍惜這種權利，充分把握時間投票。另外，面對媒體詢問對美關稅談判進度，卓透露，很可惜副院長鄭麗君沒辦法回來投票，「不過她所做的努力也會對國家有非常大的貢獻跟影響」，行政團隊會全力當鄭副院長的後盾，希望她能成功。

針對台美關稅進度，卓榮泰說，很可惜鄭麗君副院長今天沒有辦法回來投她這一票，「不過她所做的努力也會對國家有非常大的貢獻跟影響，我們都全力當她的後盾、支援她所有行政跟必要的談判工作，希望她能成功」。

卓榮泰說，身為一個國民，今天來履行中華民國憲法賦予公民應有的權利跟責任，非常珍惜跟喜悅，這正是台灣的驕傲，希望國人同胞也能珍惜這種權利，充分把握時間，「我也祈禱，我們美麗多山的國家，一切都會變好」。

卓榮泰提到，昨天也跑了所有需要關心重建的地方，台南跟嘉義，去看了兩個地方房屋的修繕，非常謝謝台南的志工、慈濟的師兄師姐，幫很多受災戶進行修繕。行政院也邀集了三大電信公司檢查如台南七股地區的通訊品質，希望他們拿出具體的誠意，限時做好。

另外，卓榮泰說，昨天也看了光電板滯洪池的回收狀況，其中還有一家效率比較慢，要求該廠商要限期完成。最後也探訪、慰問台電同仁李元瀚的家屬。

卓榮泰強調，昨天一整天都在做行政院該做的事情，行政院各個部會這幾個禮拜都提出相當多政策，很多政策會繼續進行，「今天是人民行使自己的權利，國家政務會持續往前走」。