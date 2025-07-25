爸媽取怪名害被當惡作劇！日男透露求職碰壁經驗　參加喪禮超尷尬

記者羅翊宬／編譯

日本人的姓名依照音讀、訓讀等有各種不同念法，最近年輕世代更喜歡為子女取個人特色濃厚、響亮吸睛的名字。一名27歲的日本男性，便因從小被取名為「Happy」而受各界關注，面試和遇到警察臨檢時更被質疑身分，他坦言過去曾因這個名字而被霸凌，不過他卻從未責怪父母，認為是父母贈予的禮物。

根據日媒《文春Online》，現年27歲、擁有182cm高瘦身材的日本男子「寺內はっぴぃ」（寺內Happy）曾因自己的名字太搞笑而登上電視節目，他坦言這個名字是父母親自取的，由來是「平安誕生非常喜樂」，因此取名為Happy，而這也因為自己在家中4個兄弟姊妹裡排行為老大，由於是第一個出生的孩子，背負著父母的期望。

寺內透露，家裡還有2個妹妹、1個弟弟，父母也依照每個人出生時的外貌、環境等特徵，為每個人取會讓他人投射異樣眼光的名字。也因為Happy這個名字，寺內從就讀小學高年級、中學時便受到全班同學關注，每當班導點名時，教室突然一陣沉默，且由於性格內向且害羞，甚至還有同學嘲諷他，「你的名字是Happy，但你的臉看起來就不太開心。」

寺內無奈表示，求學時有一名來自國外的英語教師，當他聽到有同學的名字為「Happy」時，竟然一臉驚恐。

寺內指出，儘管有時候覺得不太舒服，但他並沒有因此感到受傷，也未曾因為姓名的困擾而尋求教師協助，反而有許多同學內心抱持著「你的名字真有趣」的想法，而願意慢慢接近他。

寺內受訪表示，他不會因為自己的名字而去責怪、怨恨父母，相反他還認為這是來自父母贈送的禮物，且連這條命都是父母給的，「至少我爸媽不是取像『惡魔』那種帶有負面意涵的名字。」

寺內分享求職的經驗。他前往某處接受面試時，遭到公司懷疑名字是惡作劇，公司甚至還要求他「等候面試官20分鐘」，他還因此特別出示駕照，強調Happy就是自己的本名，「後來我當然就沒有去那裡上班了」。

另外，寺內也分享最近前往參加喪禮或探病的經驗，若是在奠儀或是花籃上寫上自己的姓名「寺內Happy」，很有可能會被家屬認為是在開玩笑，因此令他感到困擾，「若是有漢字能夠替代，或許看起來會好一點點」。