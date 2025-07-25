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王毅會見東盟秘書長高金洪：近日柬泰邊境衝突令人痛心和擔憂

▲▼ 王毅會見東盟秘書長高金洪 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

▲陸外長王毅在京會見東盟秘書長高金洪 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅今（25）日，在京會見東盟秘書長高金洪，談及中國與東盟合作有三點建議，提到維護地區和平穩定。他特別提及，現今國際形勢變亂交織，東亞地區的和平穩定局面來之不易，值得倍加珍惜。「近日柬泰邊境爆發衝突並造成人員傷亡令人痛心和擔憂。」

王毅表示，中國和東盟是友好近鄰，雙方全方位合作日益深入。中方始終把東盟作為周邊外交優先方向，支持東盟在國際和地區事務中發揮更大作用。中方將以中央周邊工作會議精神為指引，堅持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，同東盟國家攜手推進和平、安寧、繁榮、美麗、友好「五大家園」建設，構建更為緊密的中國—東盟命運共同體。

王毅指出，當前國際局勢充滿不確定性，中國與東盟更應在三個重點領域加強合作。首先，在經貿方面，雙方應堅定維護自由貿易和多邊貿易體制，反對濫用關稅與單邊主義行徑。他批評這些行為破壞世界貿易組織規則，威脅全球產供鏈穩定，對發展中國家尤其不利。王毅呼籲中方與東盟加強協作，確保《中國—東盟自由貿易區》與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的權威與完整性，攜手維護全球南方的共同利益。

第二，針對南海議題，王毅呼籲全面落實《南海各方行為宣言》，並如期完成「南海行為準則」磋商。他強調要繼續秉持「雙軌思路」，即有關爭議由直接當事國通過對話協商解決，並由中國與東盟共同維護南海和平穩定。他表示，中方願與東盟共同塑造一個和平、友好、合作的南海敘事。

第三，王毅談及區域和平時指出，在全球衝突升溫背景下，東亞地區的穩定彌足珍貴。他特別提到近日柬埔寨與泰國邊境爆發衝突並造成傷亡，呼籲冷靜處理並追溯歷史根源——殖民時代留下的界限爭議。王毅表示中方支持東盟輪值主席國發揮斡旋作用，願本著公正立場為緩和局勢提供建設性協助。

東盟輪值主席、高棉外交部長高金洪則高度評價中國與東盟的合作成果。他感謝中方長期支持東盟在區域合作中的核心地位，以及對東盟共同體建設的投入。他表示，雙方應以2026年“中國—東盟全面戰略夥伴關係”五週年為契機，深化多領域務實合作，並支持加快“南海行為準則”磋商進程。

對於柬泰衝突，高金洪呼籲以「東盟方式」對話解決，強調區域內國家有足夠政治智慧妥善處理分歧，並感謝中方持續在外交上提供助力。

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